الرياض - كتبت رنا صلاح - زعم جيش الاحتلال بأن مسلح أطلق النار على حاجز عسكري غربي رام الله دون وقوع إصابات.

الاحتلال: مسلح يطلق النار على حاجز قرب رام الله وينجح بالفرار

وهرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال إلى المنطقة وبدأت أعمال تمشيط بحثا عن المسلح.

كما تم فرض حصار على عدة قرى في المنطقة.

وأغلقت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح مداخل قرى وبلدات شمال وغرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الرئيسية لمدخل قرية نعلين، ومنعت المواطنين والمركبات من دخولها أو الخروج منها.

وبالتزامن مع ذلك، أغلقت قوات الاحتلال البوابة المؤدية إلى قرية خربثا بني حارث، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما تسبب بأزمة مرورية.

كما أغلقت تلك القوات حاجز عطارة العسكري، منذ ساعات الصباح الأولى، ما تسبب في عرقلة حركة المواطنين، خاصة القادمين والمغادرين من قرى وبلدات شمال غرب وغرب رام الله، ومن المحافظات الشمالية.