انقطاع الكهرباء عن العاصمة الأوكرانية بعد هجوم روسي.. وثلث كييف بدون تدفئة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 12:31 مساءً - أعلن عمدة العاصمة الأوكرانيةكييف ، فيتالي كليتشكو، انقطاع الكهرباء في العاصمة وبات ما يقارب ثلثها بدون تدفئة، نتيجة هجوم روسي قوي، وفق ما كتب على تطبيق تيليجرام.

ووفق بيان لشركة الكهرباء في أوكرانيا قالت: "تم تطبيق انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في الضفة اليسرى لكييف. وفي حال حدوث أي تغييرات، سنبلغكم على الفور عبر قناتنا على تطبيق تيليجرام".

ودوت أصوات الانفجارات في كييف مع تفعيل وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية وقال الجيش عبر تطبيق تيليجرام إنه نشر صواريخ، وقالت القوات الجوية إن المسيرات الروسية استهدفت العاصمة ومناطق في الشمال الشرقي والجنوب.

وهاجمت روسيا كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا بصواريخ وطائرات مسيرة اليوم السبت، قبل ما وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه سيكون اجتماعا مهما مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستعرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وقبل الهجمات، قال زيلينسكي إن المحادثات التي يجريها في فلوريدا غدا الأحد ستركز على الأراضي التي سيسيطر عليها كل طرف بعد توقف القتال الذي اندلع في فبراير شباط 2022 بالغزو الروسي على أوكرانيا، وهو الصراع الأكثر إزهاقا للأرواح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وكتب الرئيس الأوكراني فولديمير زيلنيسكي على موقع إكس اليوم السبت: لا يزال الهجوم الروسي مستمراً فمنذ الليلة الماضية، حلّقت نحو 500 طائرة مسيّرة - عدد كبير منها من طراز "شاهد" - بالإضافة إلى 40 صاروخاً، من بينها صواريخ كينجال. الهدف الرئيسي هو كييف، وتحديداً منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية.

وأضاف: للأسف، وقعت إصابات، وتضررت مبانٍ سكنية عادية. ويبحث رجال الإنقاذ عن شخص محاصر تحت أنقاض إحدى هذه الطائرات. وفي بعض أحياء العاصمة والمنطقة، انقطعت الكهرباء والتدفئة حالياً. وتجري جهود مكافحة الحرائق. وقد بدأت فرق الإصلاح العمل في بعض منشآت الطاقة؛ بينما لا يزال العاملون في منشآت أخرى في الملاجئ، وستبدأ فرق الإنقاذ والإصلاح العمل فور توقف إنذارات الغارات الجوية.