5 عادات يومية تضر بصحة الكلى لدى النساء بعد الأربعين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 01:29 مساءً - تعتبر أمراض الكلى، ومرض الكلى المزمن من الحالات الأكثر شيوعًا حول العالم، حيث يزيد غياب الأعراض في المراحل المبكرة من سوء الحالة، وبينما تُساهم عوامل عديدة في الإصابة بأمراض الكلى، إلا أن بعض العادات اليومية قد تُلحق الضرر بهذا العضو الحيوي دون أن نشعر، ويُوضح الدكتور جون فالنتاين، وهو طبيب مُعتمد في الولايات المتحدة، خمس عادات يومية قد تُعرض صحة الكلى للخطر خاصة لدى النساء بعد سن الأربعين، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 عادات يومية تضر بصحة الكلى خاصة بعد الأربعين:

تناول الإيبوبروفين بانتظام.

وفقًا للدكتور فالنتاين، فإن تناول هذا الدواء المسكن والخافض للحرارة الذي يُصرف بدون وصفة طبية بانتظام قد يؤدي إلى مشكلات في الكلى، ويقول الطبيب: "مضادات الالتهاب غير الستيرويدية تُدمر وظائف الكلى بشكل دائم، وبعد سنوات من الاستخدام، ستحتاج إلى غسيل الكلى ثلاث مرات أسبوعيًا لمجرد البقاء على قيد الحياة"، كما توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) بتناول أقل جرعة ممكنة لأقصر مدة ممكنة لتقليل خطر الآثار الجانبية.

شرب كمية قليلة جدًا من الماء

تحتاج الكليتان إلى الماء لأداء وظائفهما، وعدم شرب كمية كافية من الماء قد يُلحق بهما ضررًا بالغًا، حيث يقول الطبيب "يؤدي الجفاف المزمن إلى تراكم السموم في الكليتين وتكون حصوات قد تُسبب التهابات كلوية حادة، ما قد يؤدي إلى تسمم الدم والوفاة"، لذلك يوصى بتناول ما بين ستة إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا على أن يتم توزيعها على مدار اليوم وليس كدفعة واحدة، وبالطبع، يختلف هذا من شخص لآخر تبعًا للعمر ومستوى النشاط والحالة الصحية وعوامل أخرى.

الإفراط في تناول البروتين

يُعد الإفراط في تناول البروتين اتجاهًا رائجًا هذه الأيام، فبينما يحتاج الجسم إلى البروتين ليعمل بشكل سليم، إلا أن الإفراط في استهلاكه قد يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك تلف الكلى، حيث يقول الطبيب "إن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين تُجبر الكلى على العمل فوق طاقتها لتصفية الفضلات، وبعد سن الأربعين يُسبب ذلك تلفًا كلويًا لا رجعة فيه، ما يستدعي زراعة الكلى".

كثرة التبول

هل تستيقظين ليلاً بشكل متكرر للتبول؟ كثرة التبول ليلاً ليست علامة جيدة، وبحسب الدكتور فالنتاين، لا ينبغي تجاهلها، قائلًا "هذه علامة مبكرة على الفشل الكلوي، تتجاهلها معظم النساء حتى يصلن إلى المرحلة الرابعة من مرض الكلى المزمن"، ووفقًا للمؤسسة الهندية للكلى، فإن كثرة التبول، وخاصة ليلًا، قد تكون علامة على أمراض الكلى، موضحًا "عندما تتضرر مرشحات الكلى، قد يؤدي ذلك إلى زيادة الرغبة في التبول، وأحيانًا قد يكون هذا أيضًا علامة على التهاب المسالك البولية أو تضخم البروستاتا لدى الرجال".

حبس البول

تميل النساء إلى حبس البول أكثر من الرجال، حيث يقول الطبيب: "إنها عادة شائعة لدى معظم النساء دون إدراك مخاطرها، وهي حبس البول بانتظام، وبعد سن الأربعين، تتراجع وظائف المثانة والكلى بسرعة، لأن حبس البول يُسبب تكاثر البكتيريا وانتقالها إلى الكليتين، مما يؤدي إلى التهابات حادة، وتُسبب الالتهابات المتكررة ندوبًا دائمة في الكليتين"، وأشار الطبيب إلى أن حوالي 93% من النساء يفعلن ذلك دون إدراك مخاطره، مضيفًا "النساء اللواتي يحبسن البول بانتظام أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى بخمسة أضعاف، وبمجرد فشل الكلى، ستخضعين لغسيل الكلى مدى الحياة أو تنتظرين عملية زرع الكلى، لأن الفشل الكلوي مرض لا رجعة فيه."

طرق الوقاية من أمراض الكلى والحفاظ عليهما

- الحفاظ على ترطيب الجسم من خلال شرب ما يكفى من الماء والسوائل الطبيعية.

- تجنب احتباس البول الذى قد يسبب عدوى المثانة والكلى.

- الانتباه لأى أعراض حتى لو بسيطة والخضوع للكشف الطبي لتجنب وصول أمراض الكلى لمراحل مبكرة دون جدوى من العلاج.

- تجنب الإفراط في أدوية مسكنات الألم خاصة تلك المتاحة دون وصفة طبية والتي تضر بصحة الكلى وتؤثر على عملها.

- تقليل الملح والأطعمة المصنعة والوجبات السريعة والمعلبات للحد من تراكم الكالسيوم في البول.

- إتباع نظام غذائي متوازن من خلال تناول الفواكه والخضراوات والأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3، وتقليل اللحوم الحمراء.