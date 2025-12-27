الرياض - كتبت رنا صلاح - طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عطاء لشراء كمية 100 أو 120 ألف طن شعير.

وزارة الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء كميات من الشعير

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك، إلى مراجعة قسم العطاءات، للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علما بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل.

واشترطت الوزارة عند الشراء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ فتح العروض وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.