احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 03:31 مساءً - في سابقة هي الأولى من نوعها وتعزيزاً لترتيب مصر في مؤشر الجاهزية الرقمية العالمي..

• وزير الشباب والرياضة يعلن مشروع النظام المالي والإداري وتطبيق «احجز » بسهولة مركز شبابك « EZYXS» لإتاحة حجز الملاعب والمرافق بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية إلكترونياً

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن مشروع النظام المالي والإداري وتطبيق «احجز بسهولة مركز شبابك – EZYXS»، والذي يستهدف تسهيل وتنظيم حجز الملاعب والمرافق والخدمات بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية على مستوى الجمهورية الكترونياً، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن المشروع يُعد منظومة وطنية رقمية موحدة لإدارة وحوكمة خدمات مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية ، بما يتسق مع مفاهيم التحول الرقمي، والحوكمة الرشيدة، والتكامل المؤسسي، وسهولة النفاذ للخدمات، موضحاً أنه سيسهم في رفع كفاءة الأداء المالي والإداري، وتخفيف الوقت والجهد على النشء والشباب والأسرة، فضلًا عن دعم موقع مصر في مؤشرات الجاهزية الرقمية العالمية.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يأتي امتدادًا لمبادرة حاضنات ريادة الأعمال التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، والتي استهدفت دعم وتمكين الشباب المبتكرين في مجالات ريادة الأعمال، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في مجالي الشباب والرياضة.

وأضاف أن المشروع يتميز بقدرته على تطوير نظم العمل والحجوزات في إطار مؤسسي خاضع للإشراف والرقابة، بما يحقق أهداف الحوكمة والإدارة الرشيدة لاقتصاديات مراكز الشباب، ويسهم في تنمية مواردها وتعزيز استدامتها، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن النظام المالي والإداري وتطبيق «احجز بسهولة مركز شبابك – EZYXS» يمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا في دمج التكنولوجيا بالإدارة العامة، ويسهم في دعم اتخاذ القرار القائم على البيانات، وتعزيز مبادئ الشفافية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط الدولة لبناء مصر الرقمية.