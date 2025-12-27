وزير الإعلام الصومالي: خطوة إسرائيل بالاعتراف بأرض الصومال تهدد الاستقرار الإقليمي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 03:31 مساءً -

أكد داود أويس جامع، وزير الإعلام الصومالي، أن بلاده ترفض بشكل قاطع اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»، موضحًا أنه خرق واضح لسيادة الصومال وهجوم مباشر عليها.

وأضاف «جامع»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي كريم حاتم، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الصومال يواجه العديد من التحديات، وأن هذه الخطوة تأتي كضربة للبلاد وتهدف إلى تقويض التقدم السياسي الذي أحرزته الصومال في القارة الأفريقية في عدة مجالات.

وشدد على أن بلاده تسعى لدعم الاستقرار في جميع أنحاء أفريقيا وتسعى لتحقيق السلام، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة الإسرائيلية تهدد جهود الصومال في تعزيز التقدم السياسي والاستقرار الإقليمي.