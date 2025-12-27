بيراميدز يستهدف ضم عمر كمال عبد الواحد فى انتقالات يناير

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 ديسمبر 2025 10:25 صباحاً - دخل بيراميدزفي مفاوضات للتعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم الجبهة اليمنى سواء في مركز الجناح أو الظهير الأيمن.

ويأتي اهتمام بيراميدز بضم عمر كمال في ظل امتلاكه مرونة تكتيكية كبيرة، حيث يجيد اللعب في أكثر من مركز، وهو ما يتماشى مع احتياجات الفريق الفنية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد مصدر أن اللاعب أصبح بعيدًا عن حسابات الدنماركي يس توروب المدير الفني للأهلي، وهو ما فتح الباب أمام إمكانية رحيله خلال ميركاتو يناير، حال الوصول لاتفاق نهائي بين الأطراف المعنية.

ويترقب بيراميدز موقف الأهلي النهائي من اللاعب، تمهيدًا لحسم الصفقة خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة النادي لدعم صفوفه بعناصر قادرة على صناعة الفارق والمنافسة على البطولات.