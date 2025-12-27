الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الجمعة، عن بدء التجارب السريرية للقاح "إنتروميكس" الروسي المضاد للأورام، مبينة أن اللقاح يخضع حاليًا للمرحلة الأولى من التجارب الخاصة بتحديد كمية الجرعة وتقييم مدى تأثيرها على جسم المريض.

روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح ضد الأورام السرطانية

وذكرت الوزارة الروسية في بيان صحفي: أن "التجارب تجرى في المركز الوطني للبحوث الطبية الإشعاعية التابع لوزارة الصحة الروسية، وتشمل في مرحلتها الأولى تقييم السلامة والجرعات المناسبة، بعد استكمال هذه المرحلة واعتماد نتائجها، ستنتقل الأبحاث إلى المرحلتين الثانية والثالثة، حيث ستقيم الفعالية العلاجية للقاح على نطاق أوسع من المرضى".