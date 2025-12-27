الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد الكبد من أهم أعضاء الجسم، حيث أنه مسؤول عن مجموعة كبيرة من الوظائف، مثل إزالة السموم، وتنظيم المغذيات، وتنشيط الإنزيمات، بالإضافة إلى إفراز الصفراء التي تساهم في تحسين عملية الهضم والتمثيل الغذائي. لذا، فإن الحفاظ على صحة الكبد أمر ضروري للحفاظ على الصحة العامة.

لمرضى الكبد.. 5 مشروبات مفعولها كالسحر ينصح بتناولها

مشروبات تحافظ على صحة الكبد

تُعد المشروبات الطبيعية من الوسائل الفعالة للحفاظ على صحة الكبد ودعم وظائفه الحيوية، ومن أبرزها الماء الذي يساعد على طرد السموم وتنقية الجسم بشكل عام، كما يُعتبر الشاي الأخضر من أفضل المشروبات للكبد لاحتوائه على مضادات أكسدة قوية تساهم في تقليل الالتهابات وحماية الخلايا وفيما يلي المزيد.

القهوة

يساهم الاستهلاك بشكل معتدل للقهوة في الحفاظ على الكبد خاليًا من الأمراض، حيث إنها تقلل من ترسب الدهون في الكبد مع زيادة قدرة مضادات الأكسدة من خلال زيادة إنتاج الجلوتاثيون، من أكثر مضادات الأكسدة القوية.

الشاي الأخضر

أشارت دراسة تم نشرها في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية إلى أن الشاي الأخضر يساعد على تعزيز صحة الكبد.

شاي الكركم

يعتبر الكركم غني بمضادات الأكسدة التي تعزز عملية التخلص من السموم من خلال زيادة إنتاج الإنزيمات، ما يساهم في صحة الكبد بشكل أكبر.

عصير البنجر

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي عصير البنجر على كمية جيدة من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية بما في ذلك حمض الفوليك والبكتين والبيتالين والبيتين، كما إنه يوفر كمية كافية من الألياف والمنجنيز والبوتاسيوم وفيتامين أ وفيتامين ج، وتساهم هذه العناصر الغذائية في تعزيز تدفق الصفراء، ما يسبب في إزالة النفايات السامة من أجسامنا.

عصير التوت

يعد عصير التوت مليئ بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات وفيتامين ج والكثير من العناصر الغذائية الأساسية، وتساهم هذه العوامل في التخلص من السموم ودعم صحة الكبد.