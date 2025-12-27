الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر الشاي الأخضر من أكثر المشروبات التي يتم تناولها في فصل الشتاء؛ لإنخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، حيث أنه مناسبًا لمن يريدون فقدان الوزن، أو يتبعون نظامًا صحيًا، ويرغبون في تناول مشروب يخلصهم من الدهون، فالشاي الأخضر من المشروبات الدافئة التي تساعد على التخلص من الدهون لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة، حيث يعتبر عاملًا مساعدًا، لأنه يحتوي على مضادات البكتيريا والفيروسات المعدية، التي تنتشر من شخص لآخر، وذلك وفقًا لما كشفته الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتيريا والمناعة في مستشفى جامعة القاهرة.

مشروب يخلصك من الدهون.. مفعول سحري لإنقاص الوزن

مشروب يخصلك من الدهون

يوصي بتناول الشاي الأخضر أثناء اتباع نظام غذائي، أو عند فقدان الوزن، وذلك لأنه من المشروبات التي تساعد على ذلك، إلى جانب المساعدة في تقوية الجهاز المناعي، ومكافحة الأمراض التي يمكن أن يصاب بها الشخص، وبشكل عام يُعتبر الشاي الأخضر، مُناسبًا للأجواء الحالية في فصل الشتاء، وانخفاض درجة حرارة الجو، حيث يعمل على تدفئة الجسم.

أفضل توقيت لشرب الشاي الأخضر

أما عن أفضل توقيت لشرب الشاي الأخضر فهو بعد تناول الطعام، لأنه يساعد على تحسين هضم الطعام، ويساهم في القضاء على الرائحة الكريهة، خصوصا إذا تناول الشخص أطعمة ذات روائح نفاذة، كالأسماك والفسيخ وغير ذلك، إلى جانب أن مضادات الأكسدة، التي توجد في الشاي الأخضر تحفز نمو البكتيريا في الفم، وبالتالي يعود على الشخص بفوائد كثيرة، حيث يحميه من الإصابة بتسوس الأسنان.

مشروبات تساعد على فقدان الوزن

والجدير بالذكر، أنه ليس الشاي الأخضر فقط، الذي يمكن تناوله خلال النظام الغذائي، ولكن توجد مشروبات أخرى، وهي القرفة التي تساعد على ضبط مستوى السكر في الدم، وتساهم في حرق الدهون، والقهوة سواء العادية أو الخضراء، لاحتوائها على بعض المحفزات التي تساعد في فقدان الوزن.