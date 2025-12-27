الرياض - كتبت رنا صلاح - تلعب بعض المشروبات اليومية دورًا مهمًا في تحسين حساسية الجسم للإنسولين والمساعدة على منع ارتفاعات السكر المفاجئة، ولهذا يجب على الشخص الالتزام بتناولها بعد مراجعة الطبيب

طلع معجزة.. مشروب طبيعي 100% بيظبط مستوى السكر في الدم خلال دقايق

أفضل مشروبات لضبط مستوى السكر

وفي هذا الإطار، إليك أبرز خمسة مشروبات يُنصح بتناولها لدعم ضبط مستويات الجلوكوز:

1. مشروب القرفة: يعد القرفة من الأعشاب الفعّالة التي أظهرت نتائج إيجابية في تحسين قدرة الجسم على استخدام الإنسولين بكفاءة. فهي تقلل من ارتفاع السكر بعد الوجبات، ويُفضل تناولها دافئة أو إضافتها إلى الشاي بشكل يومي.

2. الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مركبات تنظم التمثيل الغذائي، كما أن الكاتيشين الموجود فيه يساعد على استقرار مستوى الجلوكوز في الدم. يُنصح بشرب كوب صباحًا وآخر مساءً للاستفادة القصوى.

3. الكركم بالحليب: يُعرف الكركم بتأثيره المباشر على مقاومة الإنسولين بفضل مادة الكركمين. وعند تحضيره مع الحليب، ويفضل الحليب النباتي، يساعد على تهدئة الالتهابات وتحسين تعامل الجسم مع السكر.

4. الماء الدافئ بالليمون: يساعد الماء الدافئ المضاف إليه عصير الليمون على تنشيط الكبد وتحسين الهضم. ورغم أنه لا يخفض السكر مباشرة، إلا أنه يساهم في منع التقلبات الحادة لمستوى الجلوكوز خلال اليوم.

5. مشروب الحلبة: تعتبر الحلبة من أقدم المشروبات المستخدمة لتنظيم السكر. إذ تحتوي بذورها على ألياف قابلة للذوبان تبطئ امتصاص الجلوكوز، مما يساهم في الحفاظ على ثبات مستوى السكر.

ويختتم خبير التغذية أحمد صلاح بالتأكيد على أن هذه المشروبات ليست بديلاً عن العلاج الطبي، بل هي عوامل مساعدة فقط، وينبغي على مرضى السكري استشارة الطبيب قبل إدخال أي تغييرات غذائية، خصوصًا لمن يتناولون أدوية خافضة للسكر أو الإنسولين.