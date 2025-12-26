مصر إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا
حقق منتخب مصر الفوز على جنوب أفريقيا 1-0 في اللقاء الذي جمعهما يوم الجمعة بملعب أدرار ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة بالمغرب.
سجل نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.
ولعب "الفراعنة" بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني بعد طرد محمد هاني في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول إثر تدخل على لاعب جنوب أفريقيا.
وبات منتخب مصر أول المتأهلين إلى الدور الثاني بعدما حصد ست نقاط من انتصارين، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة أنغولا يوم الاثنين، فيما تجمد رصيد جنوب إفريقيا عند ثلاث نقاط.
وكان منتخبا أنغولا وزيمبابوي قد تعادلا في وقت سابق اليوم ضمن المجموعة ذاتها بهدف لمثله ليحصل كل منهما على أول نقطة ليحتلا المركزين الثالث والرابع.
