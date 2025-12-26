محمد صلاح يحتفل داخل غرفة ملابس الفراعنة.. صورة

انفرد محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة بالمركز الثالث فى قائمة هدافي المنتخب في تاريخ مشاركات كأس أمم أفريقيا خلف حسام حسن وحسن الشاذلى، بعد وصوله لـ9 أهداف.

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 ديسمبر 2025 09:35 مساءً - نشر محمد صلاح قائد منتخب مصر صورة له من داخل غرفة ملابس منتخب الفراعنة وذلك عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الأجتماعى فيس بوك، عقب الفوز على جنوب أفريقيا والتأهل الى دور الـ16 من عمر بطولة كأس الأمم الأفريقية.

نجح محمد صلاح نجم منتخب مصر في تحقيق إنجاز جديد له بعدما سجل هدف التقدم للفراعنة أمام جنوب أفريقيا فى المباراة المقامة حالياً ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.

محمد صلاح يتخطى أحمد حسن فى هدافى أمم أفريقيا

وتخطى صلاح بهدفه التاسع رصيد الصقر أحمد حسن فى قائمة هدافى منتخب مصر فى أمم أفريقيا، كما واصل لاعب ليفربول تخطي رقم على أبو جريشة وطاهر أبو زيد.

وبات محمد صلاح على بعد 3 أهداف ليتقاسم صدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد وصوله إلى الهدف رقم 9 في البطولة.

وحل محمد صلاح في المركز الثالث في ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر في أمم أفريقيا برصيد 9 أهداف متفوقاً على أحمد حسن، وخلف حسام حسن (11 هدفًا)، وحسن الشاذلي) 12 هدفًا.



