إلهام شاهين تطمئن الجمهور على صحة محمود حميدة: بخير ويغادر المستشفى اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 ديسمبر 2025 11:19 صباحاً - طمأنت النجمة إلهام شاهين الجمهور على الحالة الصحية للنجم محمود حميدة، وقالت فى تصريح لـ اليوم السابع، إن حالته الصحية جيدة، وإنه أجرى بعض الفحوصات وسوف يخرج من المستشفى اليوم بعد صلاة الجمعة.

وتعرض الفنان الكبير محمود حميدة لوعكة صحية بعد منتصف ليل أمس، الخميس، استدعت نقله للمستشفى.

من ناحية أخرى، يشارك النجم محمود حميدة في بطولة مسلسل فرصة أخيرة في موسم رمضان المقبل 2026.

تفاصيل مسلسل فرصة أخيرة

مسلسل فرصة أخيرة، قصة أمين جمال وسيناريو وحوار محمود عزت وإنتاج united studios وإشراف عام دينا كريم، وينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويجسد محمود حميدة خلال أحداثه شخصية قاضٍ يتعرض لحدث كبير يقلب حياته رأساً على عقب، لتأخذ الأحداث منحى مختلفاً تماماً مع تطور الحبكة الدرامية.

يذكر أن محمود حميدة تواجد في دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل ولاد الشمس الذي جمعه بالفنانين أحمد مالك وطه دسوقي، وشارك في بطولته مريم الجندي، معتز هشام، دنيا ماهر، مينا أبو الدهب، فليكس، فرح يوسف، جلا هشام ومن تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبد السلام.

فيلم شكوى رقم 713317 فى مهرجان القاهرة

وكان محمود حميدة قد شارك بفيلم شكوى رقم 713317، للمخرج ياسر شفيعي، ضمن فعاليات الدورة الـ 46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والفيلم من بطولة محمود حميدة، شيرين، هنا شيحة، جهاد حسام الدين، تامر نبيل، محمد رضوان، علي الطيب، وغيرهم وإخراج ياشر شفيعي.

وتدور أحداثه حول الزوجين المتقاعدين مجدي وسما، اللذين يعيشان حياة هادئة في شقتهما بحي المعادي، إلا أن تعطل الثلاجة يقلب هذا الهدوء رأسًا على عقب، إذ تتحول المشكلة البسيطة إلى سلسلة من الصدامات البيروقراطية مع شركة صيانة مشبوهة، ومع تدهور حالة الثلاجة، تتكشف طبقات أعمق من حياتهما، ليتحوّل العطل المنزلي إلى مرآة تعكس تصدعات خفية في العلاقة الزوجية وتفاصيل الحياة اليومية.