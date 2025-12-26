الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت القيادة السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قرارًا ملكيًا يتيح الإعفاء من الغرامات المالية في السعودية للمخالفات المتعلقة بشبكات المياه والصرف الصحي . يأتي هذا القرار ضمن جهود المملكة لتعزيز إدارة الموارد المائية بكفاءة وحماية البنية التحتية الحيوية، مع ضمان العدالة في الاستخدام ردلمق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الإعفاء من الغرامات المالية في السعودية بقرار ملكي جديد من الملك سلمان .. هل أنت من المستفيدين؟

يشمل القرار فترة تصحيحية مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، تمنح خلالها الأفراد والجهات المخالفة فرصة لتعديل أوضاعهم دون دفع أي رسوم مالية. وتهدف هذه المبادرة إلى تحفيز الالتزام بالأنظمة، وتقليل الهدر في المياه والطاقة، بما يتماشى مع استراتيجيات المملكة لتحقيق استدامة بيئية واقتصادية طويلة الأمد.

تفاصيل القرار الملكي للإعفاء من الغرامات المالية

ويأتي القرار ضمن سلسلة مبادرات حكومية في قطاعات المياه والكهرباء تهدف إلى تحسين جودة الخدمات، وضمان كفاءة التشغيل، وتوسيع نطاق التغطية، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 لتطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة.

شروط الاستفادة من الإعفاء من الغرامات المالية

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الإعفاء يشمل جميع المخالفات المتعلقة بالتعدي على شبكات المياه والصرف الصحي، مثل:

إجراء توصيلات مياه أو صرف صحي غير نظامية.

استخدام المياه بشكل غير قانوني أو خارج نطاق العدادات.

تصريف المياه بطريقة مخالفة لأنظمة السلامة أو اللوائح البيئية.

ويتم الاستفادة من الإعفاء من خلال تقديم طلب رسمي عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة أو زيارة مكاتب خدمات العملاء في مختلف مناطق المملكة، خلال فترة الثلاثة أشهر المقررة. بعد استلام الطلب، تقوم الفرق الفنية المختصة بمراجعة المخالفة ميدانيًا، وعند الالتزام بالإجراءات التصحيحية، تُلغى جميع الغرامات تلقائيًا دون أي تكاليف إضافية.

الأهداف الاستراتيجية للإعفاء من الغرامات

يهدف القرار الملكي إلى تحقيق عدة أهداف مهمة على المستويين البيئي والاجتماعي، أبرزها:

تعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

رفع كفاءة منظومة المياه الوطنية من خلال الحد من التعديات غير النظامية.

تشجيع المواطنين والمقيمين على الالتزام بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالمياه والصرف الصحي.

دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة وتقليل الهدر المائي.

كما يمثل القرار خطوة مهمة ضمن جهود الحكومة لإعادة هيكلة قطاع المياه وفق المعايير العالمية، وضمان استمرارية الخدمات بكفاءة واستدامة مستقبلية.

كيفية الاستفادة من المهلة التصحيحية

حثّت وزارة البيئة والمياه والزراعة جميع المواطنين والمقيمين، سواء الأفراد أو الشركات، على الاستفادة من المهلة المحددة لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء الفترة. وأكدت الوزارة أن عدم الالتزام خلال المدة المحددة سيؤدي إلى إعادة تطبيق الغرامات والعقوبات وفق اللوائح المعتمدة، والتي قد تصل لمبالغ كبيرة حسب نوع المخالفة وتأثيرها على الشبكة العامة.

وشددت الجهات الرسمية على أن القرار يوفّر فرصة حقيقية لتسوية الوضع القانوني دون أية تبعات مالية، بما يعكس رؤية المملكة لبناء بيئة أكثر كفاءة وعدالة واستدامة في قطاع الخدمات العامة.

يؤكد قرار الإعفاء من الغرامات المالية في السعودية التزام القيادة السعودية بدعم المواطنين والمقيمين، وضمان استدامة الموارد الوطنية. كما يشكّل دعوة واضحة للالتزام بالقوانين، والمساهمة الفعالة في بناء منظومة خدمية متطورة وفعّالة، تعكس تطلعات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة الخدمات.