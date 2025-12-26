الرياض - كتبت رنا صلاح - يرغب الكثير من محبي البيض، في معرفة أضرار الإفراط من تناول البيض، وهل يمكن أن خطرًا عند تناول أكثر من بيضة يوميًا، ويتساءلون هل الإكثار من تناول البيض يتسبب في رفع الكوليسترول في الدم، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على التفاصيل.

كم بيضة مسموح بها يوميًا؟ .. خبيرة تغذية تفجر مفاجأة بشأن علاقة البيض بالكوليسترول

ومن جانبها، نشرت خبيرة التغذية واستشاري الصحة العلاجية علا مخيمر، مقطع فيديو على صفحتها الرسمية، قالت خلاله بأن البيض هو من مصادر البروتين الغني الذي قد يعتمد الشخص عليه على مدار اليوم، لافتة إلى أن البروتين الذي يوجد داخل البيض أفضل كثيرًا من بروتين اللحوم.

البروتين داخل البيض

ولفتت خبيرة التغذية العلاجية إلى أن البيض هو عبارة عن بياض وصفار، مشيرة إلى أن البياض عبارة عن بروتين خالص، وبذلك فإنه سبب لارتفاع سكر الدم بشكل كبير، مبينة أن الصفار هو عبارة عن بروتين ودهون، حيث إنه غني بفيتامينات عالية بشكل كبير مثل فيتامين b6 وb2 وb3 وb6، إلى جانب أنه مليء بالأوميجا 3 وبالكولين.

علاقة البيض بالكوليسترول

وفي السياق ذاته، أوضحت علا مخيمر أن البيض هو من أفضل أنواع البروتينات التي تمنح الشعور بالشبع على مدار اليوم، مبينة أن مخاوف الناس من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم نتيجة تناول الكثير من البيض لا أساس لها من الصحة.

وأضافت بأن الكبد في الجسم يقوم بإفراز ويصنع من 2000 إلى 3000 آلاف ملليجرام من الكوليسترول يوميًا، مشيرة إلى أن تناول 3 بيضات يوميًا يقدم للجسم 300 ملليجرام كوليسترول وهذه النسبة تعتبر أقل كثيرًا من المعدل الطبيعي الذي يفرزه الجسم من الكوليسترول، مؤكدة على أن تناول الكثير من البيض يوميًا يساعد الجسم على إنتاج أقل من الكوليسترول، مشددة على إنه يجب تناول البيض بشكل يومي دون خوف من ارتفاع الكوليسترول في الدم.