الرياض - كتبت رنا صلاح - إذا كنت من أحد الأشخاص الذين عانوا في سنة 2025 من ضغوط العمل، توتر العلاقات أو انتهائها، أو تأثير مواقع التواصل الاجتماعي عليك بشكل سلبي، والكثير من الأمور التي قد تزيد من الضغوط النفسية على الواحد منا..

نصائح نفسية لتبدأ بها عامك الجديد 2026

تقدم استشارية الطب النفسي في مستشفى أستر سي إم آي في الهند الدكتورة ديفيا شري كي آر نصائح لاتباعها في العام الجديد لتبدأ حياة أكثر صحية.

أولا، يعد النوم باب الصحة النفسية الجيدة، إذ إن قلة النوم تؤدي إلى التوتر وقلة التركيز وتغير في المزاج وعدم القدرة على التعامل مع ما يدور من حولنا، فعليك النوم في اليوم ما لا يقل عن سبع إلى تسع ساعات ليلا لضمان راحة الدماغ والقدرة على التحكم في المشاعر.

ثانيا، إذا كنت من أحد الأشخاص الذين دائمًا ما يوافقون على كل ما حولهم، فعليك أن تتعلم أن تقول كلمة لا، ووضع حدود صحية مع المحيطين بك، إذ إن قولك دائمًا "نعم" يستنزف من صحتك النفسية فيما بعد.

ثالثا، أما عن مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت من أكثر العوامل التي تؤثر على الصحة النفسية، وتحديدا عند قضاء وقت طويل عليها، والبدء بالمقارنات بين حياتك الواقعية وحياة من حولك على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يسبب الإرهاق، فعليك البدء بتخصيص وقت محدد لاستخدامها.

رابعا، من المهم أن تعرف أن الرياضة تحسن من المزاج والحالة النفسية، إذ إن النشاط البدني كالمشي أو اليوغا يساعد على إفراز الإندورفين وتقليل هرمونات التوتر، وفي بعض الأحيان يساعد على خفض مستويات الكورتيزول في الدماغ.

خامسا، لا تخجل أبدا من التعبير عن مشاعرك بكل صراحة، إذ إن كبت المشاعر يؤدي إلى إرهاق عاطفي، فحاول دائمًا مشاركة أفكارك ومشاعرك مع أشخاص تثق بهم.

يجب أن تعلم أن لا أحد منا كامل، إذ اسعَ دائمًا إلى التقدم وتطوير نفسك لا إلى الكمال، فعليك أن تتقبل ذاتك كما هي، وأن تبدأ بالنمو أولًا بأول وبشكل تدريجي.