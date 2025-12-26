الرياض - كتبت رنا صلاح - يصاب البعض بحصوات الكلى، التي تتكون من أملاح ومعادن, تتبلور لتكون حصى صغيرة أو كبيرة، وعادة ما يدفعها الجهاز البولي للتخلص منها خارج الجسم، وفي حالات أخرى تبقى في داخل الكليتين أو الحالبين, وفي الحالتين يشعر الإنسان بآلام رهيبة سواء عند خروجها، أو حال بقائها داخل الجسم، ويتعرض ما يقرب من 10% من سكان العالم لحصوات الكلى، أغلبهم يتراوح أعمارهم بيم 30 إلى 40 عامًا، وتختلف أنواع حصوات الكلى بحسب نوع الأملاح المكونة لها، وتنتشر عند الرجال أكثر من النساء، وتزامنًا مع بداية فصل الشتاء الذي يقل فيه شرب الماء من أغلب الناس، لعدم الشعور بالعطش في الأجواء الباردة، ما يؤدي لتكون حصوات الكلى، ولقرائنا الأعزاء فقد حصرنا بعض النصائح الذهبية للوقاية من حصوات الكلى وتكون الأملاح الرملية، وموضوعات أخرى ذات صلة.

وداعًا للألم .. نصائح ذهبية للوقاية من حصوات الكلى في الشتاء

حصوات الكلى هي رواسب صلبة تتكون في الكلى من الأملاح والمعادن الموجودة في البول، قد تكون صغيرة وتمر دون أن يسبب أي أعراض، أو كبيرة وتسبب ألمًا شديدًا ومشاكل صحية أخرى، وقد يلجأ بعض الأطباء إلى التدخل الجراحي لإزالة حصوات الكلى وتخليص المريض منها ومن الأعراض المصاحبة لها، وإنهاء الآلام المبرحة التي يعاني منها، ولكن ما هي طرق الوقاية:

نصائح للوقاية من حصوات الكلى

شرب كميات كافية من الماء، ويفضل إضافة الليمون مع الماء.

التقليل من تناول الملح واللحوم الحمراء.

تجنب المشروبات التي تحتوي على الصودا أو الكافيين الزائد.

تجنب مكملات فيتامين سي، والتي تزيد من تكون حمض الاسكوربيك، وخاصة لدى الرجال.

عدم الإسراف في تناول الأدوية والعقاقير.

تناول بعض المشروبات الطبيعية، مثل البقدونس والشعير، على أن يتم تناولها برشد.

أسباب تكون حصوات الكلى

هناك أسباب عديدة لتكون حصوات الكلى، وهي: