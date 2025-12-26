الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت دراسات علمية حديثة عن احتمال تأثر امتصاص بعض الفيتامينات والمكملات الغذائية بسبب تناول القهوة، إذ تحتوي القهوة على الكافيين ومركبات البوليفينول التي قد تقلل من استفادة الجسم من العناصر الغذائية الأساسية، مما يؤثر على فعاليتها وفوائدها الصحية.

تتحول إلى سم قاتل.. أحذر من تناول القهوة في هذا الموعد | توقف عن ذلك فورًا

وفقًا لتقارير مؤسسات طبية مرموقة مثل Harvard Health وCleveland Clinic وWebMD، تشمل العناصر التي قد يتأثر امتصاصها بالقهوة:

العناصر الغذائية التي تتأثر بالقهوة

فيتامينات B المركبة: تعمل القهوة كمدر للبول، ما قد يؤدي إلى فقدان الجسم لفيتامينات B1 وB12 الضرورية لصحة الأعصاب وتكوين خلايا الدم.

الحديد: تقلل مركبات البوليفينول من امتصاص الحديد بنسبة تصل إلى 80%، ما قد يشكل خطورة خاصة على المصابين بفقر الدم.

الكالسيوم: يؤثر الكافيين سلبًا على امتصاص الكالسيوم ويزيد من فقدانه عبر البول، ما قد يضر بصحة العظام على المدى الطويل.

الزنك والمغنيسيوم: يحد الكافيين من امتصاص هذين العنصرين المهمين لوظائف العضلات والأعصاب.

فيتامين D: قد تتداخل القهوة مع امتصاص هذا الفيتامين، خصوصًا عند تناولها على معدة فارغة، مما يقلل من قدرة الجسم على الاستفادة من الكالسيوم.

نصائح لتجنب التأثير السلبي للقهوة

ينصح خبراء التغذية باتباع بعض الإرشادات لتقليل تأثير القهوة على امتصاص العناصر الغذائية، ومنها:

ترك فاصل زمني لا يقل عن ساعة إلى ساعتين بين شرب القهوة وتناول الفيتامينات أو المكملات الغذائية.

تجنب شرب القهوة على معدة فارغة، ويفضل تناولها بعد وجبة خفيفة لتحسين امتصاص العناصر الغذائية.

ويؤكد الأطباء أن الالتزام بهذه الإرشادات يضمن الاستفادة القصوى من الفيتامينات والمكملات الغذائية دون التأثر بآثار الكافيين، مشددين على أن التوازن في استهلاك القهوة هو مفتاح الحفاظ على الصحة العامة، مع الاستمتاع بمزاياها دون الإضرار بامتصاص العناصر الحيوية>