الرياض - كتبت رنا صلاح - قد يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في تحديد مدى قدرة الأطفال على الوصول إلى إمكانياتهم الطبيعية في النمو، حيث ترتبط العظام والعضلات والطاقة وكذلك أنماط النوم بالتغذية، كما يمكن للأطعمة المناسبة أن تعزز النمو، في حين يمكن للأطعمة غير المناسبة أن تبطئه، فهناك 7 أطعمة “خارقة” تساعد الأطفال على النمو بشكل أقوى وأكثر صحة وأطول.

7 أطعمة تعزز نمو الأطفال وتزيد من طولهم

وجد 7 أطعمة تعزز نمو الأطفال بشكل صحي ومتوازن، يأتي في مقدمتها الحليب ومشتقاته لاحتوائه على الكالسيوم والبروتين اللازمين لبناء العظام والأسنان، ثم البيض الغني بالبروتين عالي الجودة والفيتامينات الضرورية لنمو العضلات والدماغ، وتُعد اللحوم الحمراء والدواجن مصدرًا مهمًا للحديد والزنك اللذين يدعمان النمو الجسدي والمناعة، كما تساهم الأسماك خاصة الدهنية منها في تنمية القدرات العقلية بفضل أحماض أوميغا 3، وتلعب الخضروات الورقية مثل السبانخ دورًا مهمًا في إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن، وتوفر الفواكه الطازجة طاقة طبيعية ومضادات أكسدة تعزز الصحة العامة، وأخيرًا تساعد الحبوب الكاملة مثل الشوفان والقمح الكامل على إمداد الطفل بالطاقة والألياف اللازمة للنمو السليم وتحسين الهضم

الحليب ومنتجات الألبان

يعتبر الحليب هو مشروب النمو المعروف، حيث إنه غني بالكالسيوم وفيتامين D، حيث تعتمد عليهما العظام لتنمو أطول وأقوى، وعندما إضافة البروتين للعضلات، فتكون تركيبة بسيطة لنمو صحي، كما يمكن تناول كوبين يوميًا، وفي حالة إذا لم يفضل الأطفال الحليب، فيمكن تحويله إلى ميلك شيك أو يتم إضافته إلى الوجبات، أو إلى حليب الكاكاو السريع، كما يعتبر الزبادي والجبنة من الأطعمة المفيدة، حيث يمكن دمجها بسهولة في الوجبات.

البيض

يدعم البيض النمو لأنه مليئ بالبروتين، ويوفر البيض فيتامين B12، الذي يعمل على تطويل العظام، والريبوفلافين للطاقة، كما يمكن تناول بيضة أو بيضتان كل يوم.

الخضراوات الورقية

لا يفضل الكثير من الأطفال تناول السبانخ والبروكلي والكرنب، ولكنها غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين K والحديد، وجميعها عناصر تعزز كثافة العظام وتحافظ على نموها، ولتشجيع الأطفال على تناولها، يمكن إدخالها في أطباق محببة مثل جبن البانير ومكونات أخرى، أو صلصات المعرونة، أو الحساء، مع إضافة كميات صغيرة وزيادتها تدريجيًا.

المكسرات والبذور

يوفر اللوز والجوز وبذور اليقطين وبذور الكتان الطفل كميات صغيرة من البروتين والدهون الصحية والمغنيسيوم والفوسفور، وهذه العناصر تدعم العظام ونموّ الدماغ، يمكن منح الطفل حفنة منها يوميًا، أما للأطفال الصغار، فيمكن دهن زبدة المكسرات على الخبز المحمص، أو يمكن إعطائهم اللوز المنقوع في الصباح، بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا تناولها من خلال مزيج المكسرات أو البذور المحمصة كوجبة خفيفة في المدرسة.

الأسماك

تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين الجسم على أحماض أوميغا-3 الدهنية وفيتامين D، حيث إنها عناصر غذائية تدعم العظام بشكل مباشر على امتصاص الكالسيوم مما يعمل على تقويتها، ولكن هنالك بعض الأطفال يكرهون رائحة الأسماك أو طعمها القوي، لكن يمكن استخدام وصفات أخف مثل شرائح السمك أصابع السمك أو الشطائر.

الحبوب الكاملة

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحبوب الكاملة، الأرز البني والشوفان أو الكينوا أو خبز روتي القمح الكامل، مهمة لنمو الأطفال، حيث إنها تمنح طاقة وتزود الجسم بمعادن مثل المغنيسيوم والسيلينيوم، وهذه الحبوب الكاملة تشبع المعدة وتساعد الجسم أيضًا على امتصاص واستخدام عناصر غذائية مهمة أخرى بشكل أفضل، كما يمكن تناول الشوفان على الفطور، أو شطائر خبز القمح الكامل فهي تحافظ على توازن الوجبات وصحتها وتجعلها مشبعة.

الفاصوليا والعدس

يعد العدس والبقوليات مثل الحمص مصدر غني للبروتين والحديد والزنك وفيتامينات B، مما يجعلها خيارًا أساسيًا خاصةً للعائلات النباتية، حيث يساعد تناول أنواع مختلفة من العدس أو البقوليات على مدار الأسبوع في تنويع الوجبات والحفاظ على توازنها الغذائي، كما أنها تدعم ثبات مستويات الطاقة، وتعزز الهضم الصحي، وتدعم الصحة العامة على المدى الطويل.