الرياض - كتبت رنا صلاح - توجد الكثير من الأكلات المختلفة التي تحتاج استخدام الزيوت في الطهي والقلي، ويعتبر زيت عباد الشمس وزيت الذرة من أكثر الزيوت الشائعة في المطابخ، لكن أيهما أفضل للاستخدام اليومي وأيهما أكثر صحة للطهي والقلي؟، سنتعرف على الفرق بين زيت الذرة وزيت عباد الشمس في هذا المقال.

أيهما أكثر فائدة.. زيت الذرة أم زيت عباد الشمس؟ لن تتوقع!

الفرق بين زيت عباد الشمس وزيت الذرة

يعد كلا الزيتين نباتيان ويحتويان على نسبة من الدهون غير المشبعة المفيدة للصحة، لكن توجد بعض الفروقات التي تميز كل واحد منهما.

القيمة الغذائية والمكونات

يحتوي زيت عباد الشمس على فيتامين E ومضادات الأكسدة، وكذلك نسبة عالية من الدهون غير المشبعة الأحادية والمركبات المفيدة لصحة القلب.

يحتوي زيت الذرة على نسبة جيدة من أحماض أوميجا 6 الدهنية، بالإضافة إلى أنه غني بالستيرولات النباتية التي تعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

تحمل درجات الحرارة أثناء الطهي والقلي

يتميز زيت عباد الشمس بدرجة احتراق عالية، مما يجعله مناسبًا للقلي العميق والطهي على درجات حرارة مرتفعة.

أما زيت الذرة، فيتحمل أيضًا درجات الحرارة العالية، لكنه يكون أقل استقرارًا عند التسخين لفترات طويلة مقارنة بزيت عباد الشمس.

التأثير على الصحة

يساعد زيت عباد الشمس على تقليل الالتهابات لاحتوائه على فيتامين E، لكنه غني بأحماض أوميغا 6، والتي قد تسبب التهابات إذا استهلكت بكثرة دون توازن مع أوميغا 3.

أما زيت الذرة، فهو مفيد لصحة القلب عند استخدامه بشكل معتدل، إلا إنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون المتعددة غير المشبعة، والتي يمكن ان تتأكسد عند التعرض لدرجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة.

أيهما أفضل للطهي؟

إذا كنتِ تريدين معرفة زيت مناسب للطهي العادي مثل تحضير الخضروات، أو الشوي، أو طهي الأطعمة على نار متوسطة، فيهد زيت الذرة خيار رائع لإنه يحتوي على دهون غير مشبعة مفيدة.

أيهما أفضل للقلي؟

إذا كنتِ تبحثين عن زيت مناسب للقلي العميق وإعداد الأطعمة المقلية مثل السمبوسة والبطاطس، فيعتبر زيت عباد الشمس هو الخيار الأنسب، فهو أكثر استقرارًا عند درجات الحرارة العالية ولا يتأكسد بسرعة مثل زيت الذرة.