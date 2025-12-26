الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد الخضراوات والفواكه من الأطعمة الخارقة التي ينصح بتناولها يوميًا للحفاظ على صحة جيدة والوقاية من الأمراض والالتهابات، ويتميز البنجر بفوائده الصحية الكثيرة ونكهته المميزة المقرمشة، كما أن لونه الأحمر الزاهي يجعله رائعًا للسلطات، ويعتبر البنجر مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن، مما يجعله إضافة ممتازة لأي نظام غذائي صحي.

تناوله يوميا.. هذا الخضار ينظم ضغط الدم وينقص الوزن

6 أسباب تجعلك تضيف البنجر إلى نظامك الغذائي

يُعد البنجر من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية التي تجعله إضافة مهمة للنظام الغذائي، إذ يساعد على تحسين الدورة الدموية لاحتوائه على النترات الطبيعية، ويدعم صحة القلب من خلال خفض ضغط الدم، كما يعزز الأداء البدني ويزيد من القدرة على التحمل، ويساهم في تحسين الهضم بفضل الألياف، إضافة إلى دوره في تقوية المناعة لاحتوائه على مضادات الأكسدة، ويساعد كذلك على تنقية الجسم ودعم صحة الكبد، مما يجعل البنجر خيارًا صحيًا ومفيدًا عند تناوله بانتظام.

ينظم ضغط الدم

يساعد البنجر في الحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية، إذ يحتوي البنجر على نسبة عالية من النترات، التي قد تتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم، ويخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بشكل كبير، كما أن الاستهلاك المنتظم يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

يساعد في إنقاص الوزن

يعد البنجر خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يبحثون عن التخلص من الكيلو جرامات الزائدة لمحتواه المنخفض من السعرات الحرارية وفى الوقت نفسه فهو ملئ بالعناصر الغذائية.

يُعزز مستويات الطاقة والأداء

قد يكون البنجر خيارًا رائعًا للرياضيين، إذ إن النترات الطبيعية الموجودة فيه تساعد على تعزيز الأداء البدني، وتشير الدراسات إلى أن شرب عصير البنجر قد يزيد من القدرة على التحمل، ويحسن أداء القلب والجهاز التنفسي، ويعزز استخدام الأكسجين أثناء التمرين.

تقليل الالتهاب

يغتبر الالتهاب هو السبب الأساسي وراء الكثير من الأمراض، وعندما يتعرض الجسم للتآكل المستمر عند عدم الشفاء فقد يؤدي إلى التهاب مزمن، ويعرف البنجر أيضًا بخصائصه المضادة للالتهابات، وقد تقلل هذه المركبات الالتهاب في الجسم بشكل فعال.

تعزيز صحة الأمعاء والجهاز الهضمى والكبد

يحتوي البنجر على الألياف الغذائية التي تدعم انتظام الهضم، والمركبات التي تساعد على تعزيز وظائف الكبد من خلال تحييد وإزالة السموم، ويعمل عصير البنجر على تنظيم مستويات السكر في الدم، وبالتالي فإنه مفيدًا للحفاظ على طاقة مستقرة طوال اليوم.

يحافظ على صحة الدماغ مع التقدم في العمر

يعد الحفاظ على صحة الدماغ أمرًا مهم للغاية خاصة مع تقدم العمر، وكشفت الدراسات الأولية أن البنجر قد يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ، وبالتالي فإنه يعزز الذاكرة والقدرة على أداء المهام، وقد يساعد هذا دماغك على العمل بأفضل معدل ويكون بصحة جيدة.