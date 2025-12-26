العالم اليوم - مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 ديسمبر 2025 02:15 مساءً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل شخصين وإصابة آخرين جراء عملية دهس وطعن وقعت في منطقة بيسان شمالي إسرائيل، قبل أن تعلن السلطات اعتقال المشتبه في تنفيذ الهجوم.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن المهاجم تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية قبل عدة أيام، وبقي داخلها إلى أن نفذ العملية.

من جهتها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن منفذ الهجوم فلسطيني من بلدة قباطية في محافظة جنين شمال الضفة الغربية، مشيرة إلى أن الهجوم استمر نحو نصف ساعة قبل تحييده.

وأكدت نجمة داوود الحمراء سقوط قتيلين في العملية، فيما لم تصدر بعد تفاصيل إضافية حول حالة المصابين أو ملابسات التحقيق.