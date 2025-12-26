الرياض - كتبت رنا صلاح - أشار مسؤولون أميركيون إلى أن الأمطار الغزيرة أحدثت فيضانات مفاجئة وسط تحذيرات من انهيارات طينية في مناطق جنوب كاليفورنيا.

فيضانات في كاليفورنيا وتحذير من انهيارات طينية

ومن المتوقع استمرار الأمطار والرياح القوية الجمعة، بفعل "النهر الجوي"، وهي ظاهرة مناخية تحمل رطوبة عالية من المناطق الاستوائية إلى الساحل وتتسبب بأمطار غزيرة.

ويُتوقَّع أن تؤدي العواصف التي تضرب الولاية الأميركية، إلى هطل كميات من المتساقطات خلال أيام، تعادل ما يهطل عادة في أشهر.



وفي وقت مبكر من صباح الخميس، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن يشهد جنوب كاليفورنيا بما في ذلك مدينة لوس أنجليس، أمطارا غزيرة.



وحذرت الهيئة من أن كتلة هوائية شديدة الرطوبة ستتسبب بأمطار غزيرة في كاليفورنيا، مشيرة إلى احتمال حدوث فيضانات مفاجئة، مع خطر جرف الحطام لا سيما في المناطق التي ألحقت فيها حرائق الغابات أضرارا بالغة بالغطاء النباتي وأضعفت التربة.



وبدأت الأمطار الغزيرة بالتساقط على جنوب كاليفورنيا الأربعاء. وتوقعت الهيئة استمرار هطلها الجمعة.



وأفادت صحيفة لوس أنجليس تايمز بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في حوادث مرتبطة بالعاصفة، من بينهم رجل قضى جراء سقوط شجرة عليه.



ويُتوقَّع أن تكون العاصفة مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومترا في الساعة في مناطق من جنوب كاليفورنيا.



وأعلن حاكم ولاية كالفورنيا غافين نيوسوم الأربعاء حالة الطوارئ في لوس أنجليس والمناطق المحيطة.



وقال مسؤولون في المدينة الخميس: "لم نتجاوز الخطر بعد. ما تزال الأمطار تهطل بغزارة في لوس أنجليس، مما يجعل الطرق والمجاري المائية وقنوات تصريف المياه شديدة الخطورة"، داعين السكان إلى التحقق من حال الطرق قبل الخروج.