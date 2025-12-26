الرياض - كتبت رنا صلاح - قدم الدكتور كلينت ستيل، أخصائي الدماغ والجهاز العصبي والمتخصص في طول العمر المعرفي، مجموعة من النصائح وفقًا لنتائج عدة دراسات مهمة، موضحًا أن هناك وجبة خفيفة مفيدة للدماغ وتمنح مجموعة من الفوائد الإدراكية، وفيما يلي التفاصيل.

دراسات تكشف أفضل وجبة خفيفة لتعزيز وظائف الدماغ والذاكرة

أفضل وجبة خفيفة لصحة الدماغ

الوجبة الخفيفة التي أشار إليها الدكتور هي البيض المسلوق، لما له من فوائد صحية عديدة تشمل تحسين وظائف الدماغن ترجع أهمية تناول البيض المسلوق إلى أنه يحتوي على حمض التيروزين الأميني، الذي يعزز التركيز والانتباه، كما يساعد هذا الحمض الأميني على تقليل مستويات التوتر وتحسين الأداء الإدراكي عند الأشخاص الذين يعانون من التوتر.

كما أظهرت نتائج دراسة، نشرت في عام 2023، أن من بين الفوائد الأخرى للبيض المسلوق هو إنه يساعد على تحسين الحالة المزاجية ويقلل من خطر الإصابة بأعراض الاكتئاب عند كبار السن.

قيمة غذائية عالية

ويجدر بالإشارة إلى البيضة الواحدة تحتوي على حوالي 78 سعرة حرارية، و6 جرامات من البروتين، و5 رامات من الدهون، كما تحتوي البيضة المسلوقة الكبيرة على:

فيتامين A: 8٪ من القيمة اليومية

حمض الفوليالبيض ك: 6٪ من القيمة اليومية

حمض البانتوثينيك (فيتامين B5): 14٪ من القيمة اليومية

فيتامين B12: 23٪ من القيمة اليومية

ريبوفلافين (فيتامين B2): 20٪ من القيمة اليومية

فوسفور: 7٪ من القيمة اليومية

سيلينيوم: 28٪ من القيمة اليومية

ويحتوي أيضًا على كميات جيدة من فيتامينات D وE وB6 والكالسيوم والزنك.

عناصر غذائية أساسية

بالإضافة إلى ذلك، يعد البيض مصدر ممتاز للكولين، وفي مقطع فيديو نُشر على إنستجرام، قال دكتور ستيل قائلًا إن “الكولين هو مُكوّن أساسي لما يُسمى الأستيل كولين، حيث إنه ناقل عصبي ضروري لوظائف الدماغ، وخاصةً الذاكرة”، علاوة على أن البيض مليئ أيضًا بفيتامينات B6 وB9 (حمض الفوليك)، وB12، والتي تلعب جميعها دورًا أساسيًا في صحة الدماغ، وكشفت الأبحاث باستمرار أن تلك الفيتامينات تساهم في منع التدهور المعرفي وحماية المسارات العصبية.

كما أكد دكتور ستيل على أهمية حمض الفوليك في صحة الدماغ ونموه، ويرتبط نقص حمض الفوليك باضطرابات الحالة المزاجية وزيادة خطر ضعف الإدراك، وقد يساعد تناول البيض بشكل منتظم في الحفاظ على مستويات كافية من تلك العناصر الغذائية ودعم حيوية الدماغ على المدى الطويل.

دهون صحية

ويحتوي البيض على أحماض أوميغا-3 الدهنية التي تعزز وظائف الدماغ، حيث تساعد هذه الدهون الصحية في تعزيز التواصل العصبي وتقليل الالتهابات، مما يساهم في الصحة الإدراكية العامة.

6 بيضات كاملة أسبوعيًا

وينصح الخبراء بتناول البيضة كاملة، وذلك لأن معظم العناصر الغذائية المهمة التي توجد في صفار البيض، وليس فقط في بياضه، وكشفت الأبحاث أن تناول البيض بانتظام يساهم في تحسين وظائف الدماغ، ويساعد في عكس مسار التدهور المعرفي.

وأشارت الأبحاث إلى أن تناول أربع إلى ست بيضات أسبوعيًا يساعد على تحسين وظائف الدماغ، إلى جانب ذلك، فإنه يساعد على عكس العلامات المبكرة للتدهور المعرفي، يُمكن تناول البيض على الفطور أو كوجبة خفيفة، إذ يعتبر البيض بالفعل من أكثر الأطعمة قيمة وغني بالعناصر الغذائية للدماغ.