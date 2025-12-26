الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد الطماطم من أكثر الخضراوات الأساسية التي تتواجد في كل مطبخ، كما تدخل ضمن مكونات الطهي، ولا تستغنى عنها ربات البيوت أثناء تحضير الطعام، وينبغي اتباع بعض النصائح عند شرائها لكي لا تكون ضارة على الصحة، ولكن ما لا يعلمه الكثيرين أن هناك نوع من الطماطم يجب عدم شرائه أبدًا.

نوع من الطماطم يحذر شرائه .. خد بالك وانت بتشتري

ينصح بعدم شراء هذا النوع من الطماطم التي يظهر ثمارها بلون غريب ويكون ملمسها غير متماسك ورائحتها نفاذة، ويكون السبب هو استخدام بذور محظور التعامل بها مع المحاصيل، حيث إنها ضارة للغاية وغير صالحة للاستخدام.

وفي هذا الإطار، حذر محمد السيد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، من شراء الطماطم التي لم يكتمل نضجها أو تحتوي على البقع على قشرتها الخارجية، قائلًا: «فساد الطماطم لأن فيها مضادات الأكسدة بيكون سريع، ولو كمان اشتريناها غير صالحة للطعام أو فيها أي علامة من العلامات اللي قولناها بيأثر على الصحة، وتؤثر على الجهاز الهضمي وممكن يسبب التسمم»، موضحًا لما تسببه الطماطم الغير صالحة من تأثير على الصحة.

الطريقة الصحيحة لشراء الطماطم

ووفقًا لما أكده الشيف محمد شحاتة، الشيف ناقد الطعام، ينبغي عند شراء الطماطم اتباع بعض المعايير، حيث توجد الكثير من النصائح عند شراء الطماطم، ومن أبرزها أن تكون ذات ملمس صلب: «حتى لو عاوزين طماطم للصلصة القشرة تكون قوية ومفيهاش بقع، واللون أحمر يكون موحد»، مؤكدًا على ضرورة توفير مجموعة من العوامل، وهي على النحو التالي: