محمد صلاح يتقدم لمنتخب الفراعنة أمام جنوب أفريقيا من ضربة جزاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 ديسمبر 2025 06:31 مساءً -

سجل محمد صلاح لاعب منتخب مصر هدف التقدم للفراعنة فى شباك جنوب أفريقيا من ضربة جزاء فى الدقيقة 45 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية.

وكان الحكم احتسب ركلة جزاء بعد أن قام موداو لاعب جنوب أفريقيا بضرب صلاح فى وجهه داخل منطقة الجزاء، وعاد الحكم لتقنية الفار ليحتسبها فى الدقيقة 42 من عمر المباراة.

لمتابعة أخبار بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 عبر بوابة كأس أمم أفريقيا اضغط هنا

تشكيل منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا:

محمد الشناوي (23) محمد هاني (3) رامي ربيعة (5) ياسر إبراهيم (6) محمد حمدي (12) مروان عطية (19) حمدي فتحي (14) أحمد سيد "زيزو" (25) محمود حسن "تريزيجيه" (7) عمر مرموش (22) محمد صلاح (10).

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي (1) - مصطفى شوبير (26) – حسام عبد المجيد (4) - أحمد عيد (24) –خالد صبحي (2) - أحمد فتوح (13) – محمد شحاتة (15) – مهند لاشين (18) – محمود صابر (27) - إمام عاشور (8) – مصطفى فتحي (18) – أسامة فيصل (21) – إبراهيم عادل (20) – صلاح محسن (9) – مصطفى محمد (11).

كان المنتخب الوطني قد بدأ مشواره في البطولة مساء الإثنين الماضي بالفوز على منتخب زيمبابوي (2 – 1) ومن المنتظر أن يختتم مسيرته في مرحلة المجموعات بمواجهة منتخب أنجولا الإثنين القادم.