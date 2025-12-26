الرياض - كتبت رنا صلاح - توجد الكثير من المنتجات في الأسواق التي لها الكثير من الاستخدامات المختلفة، وتساعد في تلبية احتياجات مختلفة، كما إنها يمكن أن تساعدك في مجالات وأماكن عديدة، ويعد الفازلين من أكثر المنتجات التي تتواجد في كل منزل، فهو من أكثر المنتجات الصناعية لها الكثير من الاستخدامات.

ضاع عمرنا واحنا منعرفش.. 7 استعمالات مختلفة للفازلين لا تخطر على بالك

الفازلين من المنتجات البسيطة والمتوفرة في كل منزل، وغالبًا ما يقتصر استخدامه على ترطيب الشفاه أو علاج جفاف الجلد، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن لهذا المنتج استعمالات مذهلة تتجاوز المتوقع، وفيما يلي أبرز هذه الاستخدامات:

أطراف الشعر المتقصفة

يمكن استخدام الفازلين في الحفاظ على ترطيب شعرك في الشتاء، من خلال دهن القليل من الفازلين على أطراف شعرك للتخلص من التقصف والأطراف المتقصفة.

حافظ على عطرك

إذا كنت تحبين الرائحة الجميلة لكنك لا ترغبين في إعادة وضع عطرك أو الكولونيا كل بضع ساعات، فقومي بفرك بشرتك ببعض الفازلين قبل رشها فإنه سيمنع الكريم العطر من اختراق بشرتك، وبالتالي تدوم الرائحة لفترة طويلة.

صوت المفصلات المزعجة

إلى جانب ذلك، يمكنك التخلص من صوت صرير المفصلات، عن طريق وضع كمية صغيرة من الفازلين عليه، حيث يساعد الفازلين على التخلص من الصرير نهائيًا.

البقع على الأحذية

ويمكنك استخدام الفازلين للتخلص من البقع من نعل حذائك، فقط قومي بفرك القليل من الفازلين على البقعة، وبعدها قومي بتنظيف الحذاء وسيعود كالجديد مرة أخرى.

الأقراط

وإذا كنتِ لا ترتدين الأقراط باستمرار، أو لم تلبسيها منذ فترة، يمكنكِ وضع القليل من الفازلين على شحمة أذنك قبل ارتدائها، فهذا يجعل ارتداء الأقراط أسهل وأكثر راحة.

طلاء الأظافر

كما تعاني الكثير من الفتيات الذين يضعون طلاء أظافرهم بأنفسهم من مشكلة فتح الزجاجات الصغيرة وإغلاقها، إذ أنه يعلق الملمع في الغطاء أو خارج الزجاجة، والتصاق ببعضه البعض وبالتالي يصعب تثبيت الغطاء وإغلاقه مرة ثانية، إلا أنه إذا قمت بوضع القليل من الفازلين على حافة الزجاجة، فيمكنك فتح الزجاجة بسهولة.

تقشير الجلد

يمكنك استخدام الفازلين لتقشير بشرتك، عن طريق إحضار كمية من من الفازلين وقليل من ملح البحر، ومن ثم افركيهم على بشرتك حتى تحصلين على بشرة ناعمة كالحرير.