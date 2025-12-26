ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70945
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 70 ألفاً و945 شهيداً، و171 ألفاً و211 مصاباً.
وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة في تقريرها الإحصائي اليومي، بوصول 3 شهداء إلى المستشفيات بينهم 2 جرى انتشالهما، و16 مصاباً خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر الماضي بلغ 410، إضافة إلى 1134 مصاباً، كما تم انتشال 654 شهيداً.
وأكدت أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70945 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.