أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70945

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70945ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 70 ألفاً و945 شهيداً، و171 ألفاً و211 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة في تقريرها الإحصائي اليومي، بوصول 3 شهداء إلى المستشفيات بينهم 2 جرى انتشالهما، و16 مصاباً خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر الماضي بلغ 410، إضافة إلى 1134 مصاباً، كما تم انتشال 654 شهيداً.

وأكدت أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.