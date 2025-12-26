أخبار اليمن : لسكان هذه المحافظات: استعدوا.. العاصفة تشتد

لسكان هذه المحافظات: استعدوا.. العاصفة تشتدتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً إلى شديد البرودة في عدد من المحافظات والمرتفعات، ولم يستبعد تشكل الصقيع على أجزاء منها خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع طقس بارد إلى شديد البرودة خلال الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، الجوف، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء ومرتفعات اب، الضالع، لحج، أبين، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة ولا يستبعد حدوث الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.

ومن المحتمل أن يكون الطقس بارداً في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، تعز، المهرة.

وحذر المركز المواطنين من الطقس البارد والشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ونصح المزارعين باتخاذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم من التلف، ورعاة الماشية ومربي النحل والدواجن بإيوائها في أماكن دافئة.