لسكان هذه المحافظات: استعدوا.. العاصفة تشتد
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً إلى شديد البرودة في عدد من المحافظات والمرتفعات، ولم يستبعد تشكل الصقيع على أجزاء منها خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع طقس بارد إلى شديد البرودة خلال الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، الجوف، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء ومرتفعات اب، الضالع، لحج، أبين، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة ولا يستبعد حدوث الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.
ومن المحتمل أن يكون الطقس بارداً في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، تعز، المهرة.
وحذر المركز المواطنين من الطقس البارد والشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.
ونصح المزارعين باتخاذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم من التلف، ورعاة الماشية ومربي النحل والدواجن بإيوائها في أماكن دافئة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : لسكان هذه المحافظات: استعدوا.. العاصفة تشتد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.