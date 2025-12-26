على ناصر يكشف محاولات اللواء عمر سليمان للمصالحة مع عبدالله صالح

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 ديسمبر 2025 08:23 مساءً - كشف علي ناصر محمد، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق، عن محاولات عدة لإقامة حوار سياسي بينه وبين الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، بمساعدة اللواء الراحل عمر سليمان.

وقال ناصر محمد، خلال لقاءه مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "أتذكر أننا التقينا عدة مرات مع اللواء عمر سليمان، وكان رجلاً حكيماً وذكياً جداً، وسعى لإقامة مصالحة بيني وبين الرئيس علي عبد الله صالح، التقينا 4 أشخاص مع عمر سليمان، الثلاثة الآخرون كانوا مع الانفصال، وأنا كنت مع الوحدة الفيدرالية"، مضيفا: "زار اللواء عمر سليمان صنعاء، والتقى مع صالح ومع عمرو موسى، وأقترح حواراً بيننا، لكن لم يتحقق شيء".

وأشار ناصر محمد إلى تقييم الرئيس صالح له خلال تلك المحادثات، قائلاً: "قال له عمر سليمان: الرجل الوحدوي علي ناصر، فرد الرئيس علي عبد الله صالح: هذا أخطر منهم، هؤلاء يميلون إلى انفصال الجنوب، وعلي ناصر يريد الشمال والجنوب".

وأكد ناصر محمد أنه لم يقطع علاقته بصالح، معرباً عن حزنه لرحيله: "ميزة علي عبد الله صالح أنه لم يقطع علاقاته لا مع أصدقائه ولا مع أعدائه، حزنت عليه عند وفاته، لأنه كان من المفروض أن يتجنب الدخول في تحالفات، لكنه دخل في تحالفات ثم حروب مع عدة أطراف، حتى مع الحوثيين".