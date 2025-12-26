محافظة الإسكندرية: غلق الطريق الصحراوي من البوابات بسبب الشبورة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 ديسمبر 2025 10:25 صباحاً - أعلنت محافظة الأسكندرية غلق الطريق الصحراوي من البوابات بسبب الشبورة، وحذرت قائدي المركبات، مؤكده أنه تم غلق الطريق الصحراوي من البوابات نظرًا لوجود شبورة مائية تعيق الرؤية، وضرورةالالتزام بتعليمات المرور حرصًا على سلامة المواطنين.

شبورة مائية كثيفة

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 26 ديسمبر، شبورة مائية كثيفة اعتبارًا من الساعات المتأخرة من الليل حتى الساعة 10 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تصل لحد الضباب، وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم الجمعة 26 ديسمبر

ويسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.