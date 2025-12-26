الطقس اليوم الجمعة 26-12-2025.. أجواء شديدة البرودة ليلاً وشبورة كثيفة صباحًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 ديسمبر 2025 10:25 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 26 ديسمبر، شبورة مائية كثيفة اعتبارًا من الساعات المتأخرة من الليل حتى الساعة 10 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تصل لحد الضباب وتؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

حالة الطقس

ويسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء، كما ظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 21 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 21 درجة.

الصغرى 10 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 19 درجة.

الصغرى 09 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 23 درجة.

الصغرى 09 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 25 درجة.

الصغرى 11 درجة.

-

الطقس

فى أسوان

العظمى 26 درجة.

الصغرى 14 درجة.