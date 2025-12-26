الرياض - كتبت رنا صلاح - بعد وفاتها بأيام، كنتها السابقة تنعاها.

طليقة أحمد الفيشاوي تنعى والدته

نعت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، والدة طليقها الفنانة الراحلة سمية الألفي.

ونشرت ندى الكامل عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورة تجمعها بالراحلة سمية الألفي، أعربت من خلالها عن حزنها.

وكتبت ندى الكامل "وداعا أيتها الجميلة الخلوقة، أحببتك كما لو كنت أمي، تعلمت منك الكثير ألا أكذب ولا أنافق، بحبك يا سمسم، ودائما هكون فاكرة حبك واحترامك ليا.. إلى لقاء على عتبات الجنة مع أمي".

وكانت قد توفيت الفنانة الراحلة سمية الألفي صباح يوم السبت في إحدى مستشفيات المهندسين عن عمر يناهز 72 عاما، بعد صراع مع المرض.