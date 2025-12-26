الرياض - كتبت رنا صلاح - أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، الجمعة، بوقوع انفجار داخل مسجد في حي وادي الذهب في حمص يجري التحقق من طبيعته.

قتلى وإصابات جراء انفجار داخل مسجد في حمص

وأفادت مصادر إعلامية، بأن الانفجار الذي وقع داخل جامع الإمام علي في حي وادي الذهب في مدينة ​حمص​ وسط ​سوريا​، ناجم عن عملية انتحارية أثناء صلاة الجمعة، وفق معلومات أولية لم تؤكدها السلطات حتى اللحظة.

وتشير المعلومات إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 جراء الانفجار.

وقالت القناة الإخبارية السورية إن القوى الأمنية تفرض طوقا أمنيا في المكان.