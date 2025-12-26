الرياض - كتبت رنا صلاح - يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، بشن غارات عنية على مختلف مناطق القطاع.

جنون الاحتلال لا يهدأ في غزة ولبنان رغم الاتفاق .. التفاصيل

وشنت طائرات الاحتلال، فجر الجمعة، غارات عنيفة على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع تواصل القصف المدفعي وعمليات النسف في مختلف المناطق الشرقية من القطاع.



وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جيش الاحتلال نفذ ما لا يقل عن أربع غارات استهدفت المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة خان يونس، تزامنا مع إطلاق نار مكثف من الطيران المروحي والآليات العسكرية الإسرائيلية شرقي المدينة وجنوبها.



وفي مدينة غزة، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة طالت منازل الفلسطينيين في المناطق الشرقية من المدينة، كما شن طيران الاحتلال غارة جوية استهدفت المنطقة ذاتها.



وفي رفح، أطلق الطيران المروحي نيرانه المكثفة على أحياء المدينة، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بشكل كثيف في عرض بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.



واستُشهد منذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في العاشر من تشرين الأول الماضي 406 فلسطينين، فيما أصيب أكثر من 1118.

على صعيد آخر، هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، أهدافا تابعة لحزب الله في جنوب وشرق لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن طيران الاحتلال الاسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت جرود مدينة الهرمل شرق لبنان.

كما استهدف الطيران الإسرائيلي محيط بلدة بصليا في قضاء جزين جنوب لبنان، وكذلك جبل صافي ومنطقة البريج عند أطراف جباع في منطقة إقليم التفاح.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له إنه أغار على أهداف لحزب الله في لبنان ومن بينها ما زعم أنه مجمع تدريبات لقوة الرضوان ومستودعات أسلحة.