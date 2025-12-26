الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر الدجاج من أكثر أنواع اللحوم المستهلكة حول العالم، ويتم استخدامه في تحضير أطباق كثيرة يوميًا، وبالرغم من فوائده الغذائية، لكن التعامل معه يحتاج عناية خاصة لإنه من المحتمل أن يحتوي على بكتيريا مثل السالمونيلا أو الكامبيلوباكتر، والتي يمكن ان تسبب التسمم الغذائي في حالة إذا لم يتم تنظيفه وطهيه بالشكل الصحيح، ويعد تنظيف الدجاج هي خطوة أساسية لا تقتصر فحسب على إزالة الشوائب، ولكن يكون الغرض منها هو تقليل خطر التلوث والحفاظ على صحة أفراد الأسرة، علاوة على ان تنظيف الدجاج ليس مجرد خطوة لتحضير الوجبة، ولكن إجراء وقائي يحمي الأسرة من الأمراض المنقولة عبر الطعام.

للتخلص من الزفارة وتجنب التسمم الغذائي.. خطوات بسيطة لتنظيف الدجاج

تنظيف الفراخ

يُعد تنظيف الفراخ خطوة أساسية للحفاظ على سلامة الطعام وصحة الأسرة، حيث يجب إزالة الأحشاء الزائدة جيدًا والتأكد من تنظيف التجويف الداخلي بعناية، ثم تُغسل الفراخ بالماء الجاري لإزالة بقايا الدم والشوائب، ويمكن فركها بالملح والدقيق أو الليمون والخل للمساعدة في التخلص من الروائح غير المرغوبة والبكتيريا السطحية، وبعد ذلك تُشطف جيدًا وتُصفّى من الماء، مع الحرص على تنظيف الأدوات والأسطح المستخدمة لمنع انتقال التلوث، مما يضمن طهي فراخ نظيفة وآمنة وصحية.

الطريقة الصحيحة لتنظيف الدجاج