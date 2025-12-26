ليفربول يدعم محمد صلاح: الملك على موعد مع تحدٍ جديد فى أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 ديسمبر 2025 02:23 مساءً - حرص نادي ليفربول الإنجليزي على دعم نجمه المصري محمد صلاح، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب الفراعنة وجنوب أفريقيا، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وسيكون ملعب "أغادير"، في الخامسة مساء اليوم، مسرحاً للمباراة المرتقبة التي تجمع منتخبي الفراعنة وجنوب أفريقيا، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضًا منتخبا أنجولا وزيمبابوي.

ليفربول يدعم محمد صلاح قبل مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا

وقاد محمد صلاح وعمر مرموش منتخب الفراعنة لتحقيق فوز صعب على زيمبابوي بنتيجة 2–1 ضمن منافسات المجموعة الثانية، بعدما تكفل الثنائي بتسجيل هدفي اللقاء، مؤكدين ثقلهما الهجومي وقدرتهما على الحسم فى الأوقات الحاسمة، بينما فازت جنوب أفريقيا على أنجولا بالنتيجة ذاتها.

ونشر نادي ليفربول عبر حسابه الرسمى صورة محمد صلاح وخلفه علم الفراعنة ، فى إشارة للمواجهة التى تنتظر منتخبى الفراعنة وجنوب أفريقيا، وكتب، "الملك على موعد مع تحدٍ جديد في كأس الأمم الأفريقية".

ليفربول يدعم محمد صلاح

محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم 2025

واختارت شبكة "givemesport" البريطانية محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين فى العالم لعام 2025.

واحتل محمد صلاح المركز الخامس في قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم 2025، بعدما قدم موسمًا استثنائيًا قاد على إثره ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" للمرة العشرين فى تاريخه، ليعادل رقم مانشستر يونايتد القياسي في عدد مرات التتويج باللقب المحلى.

وحصد محمد صلاح جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 هدفاً وذلك للمرة الرابعة في مسيرته، معادلاً رقم تييري هنري أسطورة أرسنال، كما بات "الفرعون المصري" ثاني لاعب فى تاريخ الدوري الأقوى فى العالم الذي يحقق الحذاء الذهبي 4 مرات، بعد تييري هنري الذي حصد الجائزة أعوام 2002 و2004 و2005 و2006.

وتفوق محمد صلاح في سباق أفضل 10 لاعبين في العالم 2025، على رافينيا نجم منتخب البرازيل ونادي برشلونة الإسباني صاحب المرتبة السادسة، وهالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب النرويج الذي حل ثامناً في القائمة.

في حين تصدر عثمان ديمبيلي جناح منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان قائمة أفضل لاعبي العالم 2025، متفوقًا على لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا ونادي برشلونة الإسباني صاحب المرتبة الثانية.

قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم 2025

1. عثمان ديمبيلي - باريس سان جيرمان وفرنسا

2. لامين يامال - برشلونة وإسبانيا

3. فيتينيا - باريس سان جيرمان وفرنسا

4. كيليان مبابي - ريال مدريد وفرنسا

5. محمد صلاح - ليفربول ومصر

6. رافينيا - برشلونة والبرازيل

7. سكوت مكتوميناي - نابولي واسكتلندا

8. إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي والنرويج

9. أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان والمغرب

10. هاري كين - بايرن ميونخ وإنجلترا.