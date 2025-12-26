مصطفى محمد ومحمد حمدى جاهزان لمواجهة جنوب أفريقيا اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 ديسمبر 2025 03:31 مساءً - يواصل منتخب الفراعنة مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة على الأراضي المغربية، عندما يلتقي مع جنوب أفريقيا.

منتخب الفراعنة في تحدٍ جديد وجاهزية ثنائى الفراعنة

egypt vs south africa .. موقعة جنوب أفريقيا تعتبر المهمة الثانية للمنتخب الوطني في كان 2025، بعدما أنجز مباراته الأولى بانتصار على حساب زيمبابوي (2-1)، بفضل هدفي عمر مرموش ومحمد صلاح.

وخاض منتخب الفراعنة 3 حصص تدريبية، على مدار الأيام السابقة، اكتملت خلالها صفوفه، بتعافي الثنائي مصطفى محمد من التواء الأنكل، ومحمد حمدي من آلام بالحوض وتجمع دموي.

وتحظى هذه المباراة بأهمية خاصة، لأنها تجمع بين منتخب الفراعنة ونظيره الجنوب أفريقي، حيث إن كليهما يمتلك 3 نقاط بعد الفوز في مواجهتي الجولة الأولى.

ويدخل منتخب الفراعنة ، بقيادة حسام حسن، مواجهة جنوب أفريقيا بحثًا عن 3 نقاط ثمينة، ستجعله يقطع تذكرة التأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم مباشرة، دون الانتظار لمواجهة الجولة الثالثة.

ويستضيف المغرب بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 خلال الفترة بين 21 ديسمبر الجاري و18 يناير المقبل، وهي النسخة الـ35 للمسابقة القارية.

ويسعى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب الفراعنة ، لقيادة الفراعنة لتحقيق إنجاز غائب منذ 15 عامًا، بقيادة منتخب الفراعنة للتتويج بكأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى منذ 2010، عندما توج "الفراعنة" باللقب تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.

مجموعات أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: الفراعنة - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.