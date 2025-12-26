التشكيل الرسمي للفراعنة أمام جنوب أفريقيا.. مصطفى محمد على الدكة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 ديسمبر 2025 04:29 مساءً - استقر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب الفراعنة، على الدفع بأحمد مصطفى زيزو فى التشكيل الأساسى لمنتخب الفراعنة أمام جنوب أفريقيا فى المباراة التى تنطلق فى الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة فى الجولة الثانية بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا.

بينما يجلس مصطفى محمد على دكة البدلاء حيث فضل الجهاز الفنى عدم الدفع به من بداية اللقاء.

ويستضيف المغرب بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 خلال الفترة بين 21 ديسمبر الجاري و18 يناير المقبل، وهي النسخة الـ35 للمسابقة القارية.

ويسعى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب الفراعنة، لقيادة الفراعنة لتحقيق إنجاز غائب منذ 15 عامًا، بقيادة منتخب الفراعنة للتتويج بكأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى منذ 2010، عندما توج "الفراعنة" باللقب تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.

مجموعات أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.