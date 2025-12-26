بدء مبارة منتخب الفراعنة وجنوب أفريقيا فى كأس الأمم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 ديسمبر 2025 05:27 مساءً - انطلقت منذ قليل مباراة منتخب الفراعنة وجنوب أفريقيا، على ملعب أدرار، فى الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى المغرب.

التشكيل الرسمى لمنتخب الفراعنة

ويضم تشكيل منتخب الفراعنة أمام جنوب أفريقيا كلا من: محمد الشناوي فى حراسة المرمى، محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد حمدي فى الدفاع، حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد سيد زيزو فى الوسط، محمود تريزيجيه ومحمد صلاح وعمر مرموش فى الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد الشناوي - مصطفى شوبير - أحمد عيد - حسام عبد المجيد - خالد صبحي - أحمد فتوح - إمام عاشور - مهند لاشين - محمود صابر - محمد شحاته - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أسامة فيصل - صلاح محسن - ومصطفى محمد.

مواجهات منتخب الفراعنة مع جنوب أفريقيا

تاريخياً سبق للمنتخبين أن التقيا 12 مرة منها 5 بشكل رسمي و7 بطابع ودي ومالت الكفة لمصلحة كبير الجنوب بـ 7 انتصارات و11 هدفاً مقابل 4 انتصارات و8 أهداف لعملاق الشمال ’ هذه المواجهات كان نصيب كأس الأمم الأفريقية منها 3 لقاءات ’ الأول خلال مرحلة المجموعات في نسخة 1996 وفازت الفراعنة بهدف أحمد "الكاس" والثاني في نهائي النسخة التالية في بوركينافاسو 1998 وكرر منتخبنا تفوقه بثنائية أحمد حسن وطارق مصطفى ’ أما الثالث فجاء في ثمن نهائي نسخة 2019 وفاز منتخب جنوب أفريقيا بهدف ثمبينكوسي لورش.

منتخب الفراعنة الأكثر تتويجًا يبحث عن النجمة الثامنة

ويسعى منتخب الفراعنة لاستعادة لقب بطولة أمم أفريقيا الغائب منذ عام 2010 بعد الثلاثية التاريخية التي حققها الفراعنة تحت قيادة حسن شحاتة.

ويدخل منتخب الفراعنة البطولة بطموح واضح يتمثل في استعادة الهيبة القارية، وإضافة النجمة الثامنة إلى سجل إنجازاته، بعدما توقفت المسيرة عند 7 ألقاب، وخسر الفراعنة نهائي البطولة في مناسبتين مؤلمتين خلال نسختي 2017 و2021 أمام الكاميرون والسنغال، ليبقى الحلم مؤجلًا حتى إشعار آخر

ويملك منتخب الفراعنة الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب، ويأتي منتخب الكاميرون في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب، وغانا في المركز الثالث برصيد 4 ألقاب.

مجموعة منتخب الفراعنة

يتواجد منتخب الفراعنة في المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2025 إلى جانب منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، وإفتتح الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة زيمبابوي الاثنين الماضى التي أنتهت بفوز صعب للفراعنة 2-1 قبل أن يلتقى الفراعنة مع جنوب أفريقيا اليوم ويختتم المنتخب الوطني دور المجموعات بمواجهة أنجولا يوم 29 ديسمبر.