الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد الشاي من أشهر المشروبات في العالم، حيث يتوفر بعدة أنواع وطرق تحضير متنوعة، ومن بين أبرز أنواع الشاي المعروفة في الوطن العربي، هم شاي الكشري والشاي «المَغلّي»، وبالرغم من التشابه في مكوناتها، ولكن توجد فروقًا واضحة في طريقة التحضير، وتأثيراتهما الصحية، فتوجد فروقات صحية بين الشاي الكشري، والمغلّي، ومن بينها نسبة محتوي الكافيين، وذلك وفقاً لما ذكره موقع «good food».

الشاي «الكشري» أم «المَغّلي» أيهما أكثر فائدة.. وما هو الوقت الأمثل لشرب كل منهما؟

الشاي الكشري

يعتبر الشاي الكشري هو الطريقة التقليدية، لإعداد الشاي في الكثير من المنازل، حيث يتم عن طريق نقع أوراق أو حبوب الشاي، في الماء المغلي دون غليها، ويتمتع الشاي الكشري بمذاقه الخفيف، وقلة تركيزه، مقارنة بالشاي المَغلّي، إذ يوفر النقع استخلاص العناصر المفيدة، دون الإفراط في تركيز مكوناته المُّره.

فوائد الشاي الكشري

مليئ بمضادات الأكسدة، ويساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة.

يساعد على تحسين الهضم لكونه خفيفًا على المعدة.

يساهم في تعزيز الاسترخاء ويُهدئ الأعصاب.

الشاي المَغلّي

بينما يحضر الشاي المغلي، من خلال غلّي أوراق أو حبيبات الشاي مباشرة في الماء؛ فهذه الطريقة تجعل المشروب له طعم مركز وقوي، مما يجعله الخيار الأفضل لدى محبي الشاي الثقيل.

فوائد الشاي المغلي

يساعد على تحفيز الجهاز العصبي حيث يساعد التركيز العالي من الكافيين في زيادة اليقظة.

يساعد الشاي المغلي في تنشيط الدورة الدموية.

يدعم وظائف القلب، إذ يحتوي على مركبات تعزز صحة القلب عند تناوله باعتدال.

الفرق بين الشاي الكشري والشاي المَغلّي

الشاي المغلي يحتوي على نسبة أعلى من الكافيين، بينما يتميز الشاي الكشري بمحتوى أقل من الكافيين.

يعتبر الشاي الكشري مهدئ وخفيف على المعدة، بينما الشاي المغلي يكون منشط ومحفز للجهاز العصبي.

أفضل وقت لشرب الشاي الكشري والشاي المغلي

ينصح بتناول الشاي الكشري في أوقات الاسترخاء أو قبل النوم.

يفضل اختيار الشاي المغلي في الصباح أو أثناء العمل لزيادة النشاط.

ينبغي الاعتدال في استهلاك الشاي المغلي لتجنب زيادة الكافيين وتأثيراته الجانبية.