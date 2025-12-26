انفجار عنيف يهز محافظة الجوف
نفذ فريق الطوارئ التابع للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، عملية إتلاف واسعة لكمية من مخلفات الحرب في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف.
وجرت عملية الإتلاف التي نفذت تحت شعار "من أجل حياة أكثر أمانا"، وفق أدق الإجراءات والمعايير المعتمدة محليا ودوليا، وذلك لضمان السلامة الكاملة للسكان وحماية الممتلكات العامة والخاصة في المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التدخلات الميدانية لفرق الطوارئ، والتي تهدف بشكل أساسي إلى الحد من سقوط الضحايا، وتقليل الخسائر البشرية الناجمة عن انفجار مخلفات الحرب، بالإضافة إلى تأمين حياة المدنيين في المنطقة وخلق بيئة آمنة تتيح للمواطنين التحرك دون خوف.
ويعمل المركز على إتلاف مخلفات الحرب بجهود ذاتية، رغم توقف الدعم الأممي منذ سنوات، حرصا منه على دعم سبل العيش للمواطنين وتمكين المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وممارسة أنشطتهم اليومية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المتضررة.
وأكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، أن هذه العمليات تندرج ضمن استراتيجية شاملة لتطهير المناطق الملوثة وإزالة مخاطر الألغام ومخلفات الحرب كالتزام إنساني.
وأشار إلى أن تلك التدخلات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي وحماية الأرواح.. مؤكدا التزامه بمواصلة العمل حتى تطهير كافة المناطق من هذه التهديدات الصامتة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : انفجار عنيف يهز محافظة الجوف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.