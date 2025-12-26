ضع زيت جوز الهند على القهوة ولن تتوقع الفوائد .. تفاصيل

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر زيت جوز الهند مع القهوة هي من الوصفات الصحية التى لا يعرفها الكثير من الأشخاص فهي تعطي الجسم فوائد مذهلة كما إنها تزيد القوة والنشاط بالإضافة إلى مذاقها اللذيذ، وفي هذا المقال سنتعرف على أبرز التأثيرات التى تحدث للجسم عند إضافة زيت جوز الهند على القهوة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع “ healthshots”.

زيادة الطاقة والنشاط

ترتبط القهوة بالكافيين فهو منبه للجهاز العصبي المركزي ويساعد على زيادة مستويات الطاقة كما أظهرت الأبحاث العلمية أن زيت جوز الهند مليئ بالدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (MCTs)، والتي يمتصها الكبد بكل سهولة وتعطي الجسم طاقة طوال اليوم.

يعزز وظائف المخ

كما أن الكافيين معروف بتأثيراته الإيجابية على الدماغ ويساهم في زيادة اليقظة العقلية وتحسين التركيز والمزاج، وكشف بحث نشر في مجلة Practical Neurology في عام 2015، أنه يمكن تحويل MCTs في زيت جوز الهند إلى كيتونات، حيث أنه مصدر طاقة بديل للدماغ، وفي مراجعة عام 2020 نشرت في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية، تم اكتشاف ارتباط بين مستويات أجسام الكيتون في الدم وتعزيز الوظيفة الإدراكية حيث أن الكيتونات قد تساهم في تحسين الوظيفة الإدراكية، ويمكن أن يكون زيت جوز الهند في القهوة مفيدًا بشكل خاص للوضوح الذهني والتركيز.

إنقاص الوزن

يفضل الكثير من الأشخاص تناول القهوة لإنقاص الوزن، ويساهم تناول الكافيين في فقدام الوزن والدهون في الجسم وقد يساعد إضافة زيت جوز الهند إلى القهوة في إنقاص الوزن، إذ أن MCTs التي توجد في الزيت تعزز عملية التمثيل الغذائي وتعزز حرق الدهون، كما إنها تساعد على الشعور بالشبع، مما تقلل من الميل إلى تناول وجبات خفيفة غير صحية بين الوجبات.

صحة الجهاز الهضمي

وبحسب بحث نشر في المجلة الدولية للعلوم الطبية والاختراع السريري في عام 2017 يعتبر زيت جوز الهند مفيدًا للأمعاء، حيث أنه يتميز بخصائص مضادة للميكروبات لحمض اللوريك، ويساهم في الحفاظ على صحة الأمعاء عن طريق مكافحة البكتيريا الضارة، بينما تعزز القهوة الهضم عن طريق التأثير على إنتاج حمض المعدة، وعلى إفراز الصفراء والبنكرياس.

يقوي المناعة

ومن المعروف أن حمضي اللوريك والكابريليك الموجودين في زيت جوز الهند يمتلكان خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات، وفي دراسة أجريت عام 2020 ونشرت في مجلة جمعية أطباء الهند، وثبت أن الاستهلاك المنتظم لزيت جوز الهند يمكن أن يعزز المناعة ويقي من العدوى ومن فوائد القهوة أنها تساهم في تعزيز جهاز المناعة وتحمي من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 والسمنة والأمراض العصبية

امتصاص العناصر الغذائية

ووفقًا لبحث تم نشره في مجلة غانا الطبية في عام 2016 فإن أكثر من 50 % من الدهون في هذا الزيت عبارة عن أحماض دهنية متوسطة السلسلة، كـ حمض اللوريك، وقد تساعد هذه الدهون على امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل أ، د، هـ، ك، وبالتالي فإنه يضمن الحصول على أقصى استفادة مما تتناوله واستخدم زيت جوز الهند البكر، حيث أنه زيت غير مكرر ومعصور على البارد على عكس زيت جوز الهند المكرر، الذي يمكن أن يفقد بعض المركبات المفيدة أثناء المعالجة، قم بالبدأ بملعقة صغيرة لكل كوب من القهوة، خصوصا إذا كنت ترغب في إضافة الدهون إلى نظامك الغذائي وقم بزيادة الكمية تدريجيًا إلى ملعقة كبيرة.