العالم اليوم - الشناوي: نخوض كل مباريات مصر في أمم أفريقيا بروح النهائي

انتم الان تتابعون خبر الشناوي: نخوض كل مباريات مصر في أمم أفريقيا بروح النهائي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 ديسمبر 2025 09:27 مساءً - أكد محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، أن المنتخب يتعامل مع كل مباراة في بطولة كأس الأمم الأفريقية باعتبارها مباراة نهائية، في إطار السعي للمنافسة على اللقب.

وجاءت تصريحات الشناوي عقب فوز مصر على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل، في الجولة الثانية من دور المجموعات، وهي المباراة التي تألق خلالها الحارس الدولي وقدم تصديات حاسمة منحته جائزة رجل المباراة.

وقال الشناوي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: "سعيد بجائزة رجل المباراة، وهي في الحقيقة تتويج لمجهود الفريق بالكامل".

وأضاف، بحسب ما نقله الحساب الرسمي للمنتخب المصري على منصة "إكس": "نحن سعداء بالفوز وتصدر المجموعة، ونلعب كل مباراة وكأنها نهائي، ونشكر الجماهير المصرية والمغربية على دعمها المستمر".

وبهذا الفوز، ضمن المنتخب المصري التأهل متصدراً مجموعته، قبل مواجهة منتخب أنجولا يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ضمن البطولة المقامة في المغرب.