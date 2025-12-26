العالم اليوم - ظهور مرتقب لمبابي وديمبلي في أمم إفريقيا بدعوة من حكيمي

انتم الان تتابعون خبر ظهور مرتقب لمبابي وديمبلي في أمم إفريقيا بدعوة من حكيمي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 ديسمبر 2025 12:23 صباحاً - يصل الثنائي الفرنسي كيليان مبابي وعثمان ديمبلي إلى المغرب، الجمعة، وذلك بعدما ظهر مواطنهما زين الدين زيدان في مباراة الجزائر الافتتاحية بكأس الأمم الإفريقية أمام السودان، الأربعاء.

وتلقى النجمان الفرنسيان دعوة من صديقهما أشرف حكيمي، لاعب منتخب المغرب وباريس سان جرمان الفرنسي.

وحسبما ذكرت صحيفة "إل إي 360" المغربية، فإن مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني من المتوقع أن يحضر المواجهة المرتقبة بين المغرب ومالي، الجمعة.

كذلك هو الحال بالنسبة لديمبلي الفائز بالكرة الذهبية، زميل حكيمي في باريس سان جرمان، علما أنه قد يكون حاضرا أيضا في مباريات أخرى.

والأربعاء ظهر ضيف استثنائي في المدرجات خلال مباراة الجزائر والسودان، حيث تابع زين الدين زيدان نجله لوكا في مشاركته الأولى بالمسابقة القارية.