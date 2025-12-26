أوكرانيا تقصف منشآت طاقة روسية

أوكرانيا تقصف منشآت طاقة روسيةأعلنت أوكرانيا عن أن طائراتها المسيرة استهدفت أكبر مصنع لمعالجة الغاز في منطقة أورينبورج الروسية، وهو المنشأة التي تتولى أيضًا معالجة الغاز القادم من حقل كاراتشاجاناك للنفط ومكثفات الغاز في كازاخستان.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج أن طائرات مسيرة بعيدة المدى أصابت بنجاح مصنع أورينبورج لمعالجة الغاز، الواقع على بعد حوالي 1050 ميلا (1700 كم) شرق كييف. ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات من مصادر مستقلة حتى الآن.

من جانبه، ذكر يفجيني سولتنسيف حاكم منطقة أورينبورج، في منشور عبر تطبيق تليجرام أن طائرات مسيرة حاولت استهداف منشأة صناعية في المنطقة لكنه لم يسمها، مؤكدًا على وقوع أضرار طفيفة في البنية الأساسية هناك.

وكانت السلطات في مدينة تيمريوك الروسية الساحلية، المطلة على بحر آزوف، قد أعلنت في وقت سابق عن أن هجومًا بطائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل أسفر عن اندلاع النيران في خزانات تحتوي على منتجات نفطية في المدينة الواقعة في منطقة كراسنودار جنوب روسيا.

وقالت السلطات إن الحريق امتد على مساحة تبلغ ألفي متر مربع في المدينة الواقعة على شبه جزيرة تامان. ويعمل العشرات من رجال الإطفاء والحماية المدنية على احتواء الحريق.

وكانت المدينة قد تعرضت لهجوم مماثل بطائرات مسيرة ليل الخامس من ديسمبر الجاري.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 141 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، موضحة أن منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا كانت الأكثر تضررًا.

كما أعلن سيرجي سوبيانين عمدة موسكو، عن إسقاط عدد من الطائرات المسيرة.

وتواصل الحرب الروسية الأوكرانية استمرارها منذ فبراير 2022.