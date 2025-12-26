إصابة جندى إسرائيلى بجروح خطيرة فى إطلاق نار داخل قاعدة عسكرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 ديسمبر 2025 12:31 صباحاً - أصيب جندى إسرائيلي بجروح خطيرة، اليوم، إثر حادث إطلاق نار داخل قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل، فيما أعلنت السلطات فتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات الواقعة، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قوات الأمن هرعت إلى موقع الحادث، وتم نقل الجندى المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فى وقت لم تُكشف فيه بعد تفاصيل إضافية حول أسباب إطلاق النار أو هوية المنفذ.



إطلاق نار فى قاعدة شمال إسرائيل واستنفار أمنى وبحسب المصادر ذاتها، شهدت القاعدة العسكرية استنفارًا أمنيًا عقب الحادث، مع فرض إجراءات مشددة وتأمين الموقع بالكامل إلى حين انتهاء التحقيقات الجارية،ولم تصدر الجهات العسكرية الإسرائيلية بيانًا مفصلًا حتى الآن، مكتفية بالتأكيد على أن التحقيق لا يزال مستمرًا، وسط ترجيحات ببحث جميع الفرضيات المحتملة.