دوت الخليج -

ارتفاع الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا اليوم مدعمة بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية وبمؤشرات على تقدم محادثات السلام الخاصة بأوكرانيا، فيما يترقب المستثمرون إعلان موازنة بريطانيا. ارتفاع الأسهم الأوروبيةارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا اليوم مدعمة بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية وبمؤشرات على تقدم محادثات السلام الخاصة بأوكرانيا، فيما يترقب المستثمرون إعلان موازنة بريطانيا. وبحسب رويترز فقد زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمائة إلى 570.25 بعد أن سجل أقوى مكاسبه اليومية في أسبوعين. وبدت المؤشرات المحلية ا أكثر قوة، إذ ارتفع المؤشران الرئيسيان في ألمانيا وفرنسا 0.5 بالمائة لكل منهما. وارتفع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمائة قبيل إعلان الموازنة. واستفادت الأسواق الأوروبية من المعنويات الإيجابية عالميا مع تزايد التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض جديد لأسعار الفائدة الشهر المقبل عقب صدور بيانات اقتصادية. وعزز التقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا الثقة في الأسواق، بعدما أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده لدفع إطار عمل مدعوم من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

