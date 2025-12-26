الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت مدينة سلا المغربية، أمس الخميس، حالة من الارتباك بسبب سيول مفاجئة أربكت الحياة اليومية في عدد من أحيائها، وتسببت بأضرار مادية وُصفت بالكبيرة، طالت ممتلكات خاصة ومرافق سكنية.

سيول مفاجئة تربك الحياة اليومية في مدينة سلا المغربية

وأفادت وسائل إعلام مغربية، بأن مياه الأمطار تسربت إلى مرائب تحت أرضية وأقبية سكنية، حيث حاصرت سيارات كانت مركونة بداخلها، مخلفة خسائر كبيرة لمالكيها.

ولم تقتصر الأضرار على ذلك، إذ اقتحمت مياه الصرف الصحي عددًا من المنازل والإقامات، نتيجة عجز شبكة التصريف عن استيعاب التساقطات المطرية.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد تركزت الخسائر بشكل لافت في أحياء حديثة التشييد، على رأسها حي سعيد حجي وحي الأمل، قبل أن تمتد تداعيات الفيضانات إلى أجزاء من المدينة العتيقة، إضافة إلى أحياء سيدي موسى والعيايدة.

وشهدت مناطق في المغرب في الأيام الماضية هطولات مطرية استثنائية خلفت أضرارًا مادية وبشرية جسيمة، وأدت إلى تصاعد مخاطر الفيضانات على مدن مغربية.